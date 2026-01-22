ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо бебетата се раждат с жълтеница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (0)438
©
Жълтеницата при новородените е често срещано и в повечето случаи временно и безобидно състояние.

Около 60% от доносените и до 80% от недоносените бебета развиват жълтеница в първите дни след раждането.

Основната причина

Причината е натрупване на билирубин – жълт пигмент, който се образува при разграждането на червените кръвни клетки. При новородените този процес е по-интензивен, защото: 

- имат повече червени кръвни клетки,

- те се разграждат по-бързо,

- черният дроб все още е незрял и не може да изчиства билирубина достатъчно ефективно.

В резултат билирубинът се натрупва в кръвта и кожата и очите придобиват жълтеникав оттенък.

Кога се появява

Физиологичната жълтеница обикновено:

- започва между 2-рия и 4-тия ден след раждането,

- достига пик около 5-ия ден,

- изчезва сама до 1–2 седмици.

Други възможни причини

Освен нормалната физиологична жълтеница, тя може да се дължи и на:

- кръвногрупова несъвместимост между майка и бебе,

- недоносеност,

- по-бавен старт на кърменето и недостатъчен прием на мляко,

- инфекции или редки наследствени заболявания.

Опасна ли е

В повечето случаи – не. Но ако нивата на билирубин станат твърде високи и не се лекуват, съществува риск от увреждане на нервната система. Затова новородените се наблюдават внимателно още в родилния дом.

Как се лекува

- леките форми не изискват лечение,

- при по-високи стойности се прилага фототерапия – специална синя светлина, която помага на организма да разгражда билирубина,

- много рядко се налагат други медицински интервенции.

Свържете се с педиатър, ако:

- жълтеницата се засилва след първата седмица,

- бебето е вяло, не суче добре,

- пожълтяването обхваща и крачетата,

- жълтеницата продължава повече от 2–3 седмици.

В обобщение: жълтеницата при новородените е нормална адаптация на организма към живота извън утробата и в огромната част от случаите преминава без последствия, пише zdrave.to.







