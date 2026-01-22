Защо бебетата се раждат с жълтеница

© Жълтеницата при новородените е често срещано и в повечето случаи временно и безобидно състояние.



Около 60% от доносените и до 80% от недоносените бебета развиват жълтеница в първите дни след раждането.



Основната причина



Причината е натрупване на билирубин – жълт пигмент, който се образува при разграждането на червените кръвни клетки. При новородените този процес е по-интензивен, защото:



- имат повече червени кръвни клетки,



- те се разграждат по-бързо,



- черният дроб все още е незрял и не може да изчиства билирубина достатъчно ефективно.



В резултат билирубинът се натрупва в кръвта и кожата и очите придобиват жълтеникав оттенък.



Кога се появява



Физиологичната жълтеница обикновено:



- започва между 2-рия и 4-тия ден след раждането,



- достига пик около 5-ия ден,



- изчезва сама до 1–2 седмици.



Други възможни причини



Освен нормалната физиологична жълтеница, тя може да се дължи и на:



- кръвногрупова несъвместимост между майка и бебе,



- недоносеност,



- по-бавен старт на кърменето и недостатъчен прием на мляко,



- инфекции или редки наследствени заболявания.



Опасна ли е



В повечето случаи – не. Но ако нивата на билирубин станат твърде високи и не се лекуват, съществува риск от увреждане на нервната система. Затова новородените се наблюдават внимателно още в родилния дом.



Как се лекува



- леките форми не изискват лечение,



- при по-високи стойности се прилага фототерапия – специална синя светлина, която помага на организма да разгражда билирубина,



- много рядко се налагат други медицински интервенции.



Свържете се с педиатър, ако:



- жълтеницата се засилва след първата седмица,



- бебето е вяло, не суче добре,



- пожълтяването обхваща и крачетата,



- жълтеницата продължава повече от 2–3 седмици.



В обобщение: жълтеницата при новородените е нормална адаптация на организма към живота извън утробата и в огромната част от случаите преминава без последствия, пише zdrave.to.