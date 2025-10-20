ИЗПРАТИ НОВИНА
Започнаха снимките на "Чамкория"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:45Коментари (0)134
©
виж галерията
На 19 октомври в София започнаха снимките на "Чамкория“ – четвърти пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след пожъналия огромен успех "Възвишение“. Българската национална телевизия и Falconwing Studio са копродуценти на "Чамкория“, чиято премиера по кината се очаква през 2027 г.

"С адаптацията на този роман искам да създам филм, който да бъде емоционален разказ за един от най-сложните периоди от новата ни история. Нашата цел е да привлечем и младата публика, която трябва да научи повече за тези интересни времена“, казва Виктор Божинов, който освен режисьор е сценарист и продуцент на филма.

Действието в "Чамкория“ се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Главният герой, таксиметровият шофьор от Банишора Славе Желязков – Бай Славе, преминава през вихъра на историческите събития, воден от здравия си разум, заразителния си хумор и горчивата мъдрост. Ролята на Бай Славе Виктор Божинов поверява на обичания актьор Малин Кръстев.

"След края на Първата световна война в България е време на саморазправи, политически убийства и изчезвания, но и на почти истерична веселост – хумор, музика и забавления като за последно. В центъра на тези събития е гласът на Славе Желязков, ветеран от Солунския фронт, чийто тон е уморен, но не до смърт. Тази сложна смесица между изтощение, скептицизъм, страдание и хумор е брилянтният типаж за актьорския талант на Малин Кръстев. През лицето и думите му ще видим един събирателен образ на българина от онова време, на когото се случват твърде много неща за твърде кратко време“, казва още Виктор Божинов.

Антиподът на Бай Славе – анархистът Джина, сложен характер, също събирателен образ на несигурните и бурни времена и на неясните ценности на епохата, във филма ще изиграе Христо Петков, с когото Божинов работи във "Възвишение“ и "Бягство“. За "Чамкория“ Виктор Божинов отново ще разчита на утвърдения си творчески екип – оператор е Антон Бакарски, автор на музиката е Петър Дундаков, художник е Росица Бакева, художник костюми – Мина Кайе, монтажист – Нина Алтъпармакова.

Снимките на "Чамкория“ ще протекат в два етапа – есенен и пролетен, като настоящият снимачен процес ще се осъществи в София, Боровец и студио за специални ефекти, пресъздаващи атмосферата на 20-те години със същата технология, използвана при създаването на хитовия сериал "Мандалорецът“.

Игралният филм "Чамкория“ е продукция на "Талънт партнърс“ в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Изпълнителен продуцент е "Гала филм“ с подкрепата на Национален филмов център.







