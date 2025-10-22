ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица вече във Видеотеката на А1 ТВ
Новото премиум заглавие пренася зрителите в свят, в който свръхестественото и човешката драма се преплитат в борба срещу злото. Под режисурата на Майкъл Чавес ("Заклинанието: Дяволът ме накара да го направя“, "Монахинята II“) и с участието на Патрик Уилсън и Вера Фармига като Ед и Лорейн Уорън, филмът се превръща в едно от най-очакваните събития за феновете на жанра.
В ролите участват още Миа Томлинсън, Бен Харди, Ребека Калдър и Елиът Коуън, които придават дълбочина и реализъм на страховитата история. Филмът е вдъхновен от реален случай – преживяванията на семейство Смърл от Пенсилвания през 80-те години, чиито свидетелства за паранормални явления се превръщат в едни от най-загадъчните в хрониките на Уоръните. Филмът разгръща едновременно мистерия и човешка драма, вплитайки темите за страха, вярата и цената на духовната борба.
"Заклинанието 4“ вече е сред най-коментираните заглавия на сезона. Критиците го определят като емоционален и достоен завършек на поредицата, отличаващ се със силна атмосфера и запомнящи се изпълнения на Уилсън и Фармига.
Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
11:35 / 22.10.2025
Само една кръвна проба ще може да открие над 50 вида рак?
11:30 / 22.10.2025
Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее кр...
10:06 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS