За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпрецедентно щастие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:35
От 12 декември започва голяма космическа революция - денят, в който според астролозите трудните житейски цикли се затварят за три знака и се отваря вратата на безпрецедентното щастие. Ако сте се чудили дали някога ще спрат борбите, сълзите и постоянното чувство, че сте спъвани, тази дата носи отговора: да, най-накрая се обръща във ваша полза.

Силната връзка на Юпитер, Венера и Слънцето създава енергия на катаклизми.

След дълъг период на предизвикателства, идва вълна от облекчение, подкрепа и възможности, които не са се появявали от години. За три зодии това е началото на личния им "златен век“. 

Ново щастие - няма връщане назад

Декември е месец, в който енергията се пренасочва от ограничения към растеж и изобилие. 12 декември, по-специално, действа като превключвател: всичко, което е било трудно, отстъпва и това, което търпеливо сте градили, започва да дава плодове. Тази дата бележи края на кармичните цикли и началото на период, в който смелостта, усилията и постоянството най-накрая се отплащат.

За тези три знака започва цяла нова глава

Овни, тази дата носи лично прераждане. Бизнес неуспехите и финансовите тревоги, които ги преследваха през последните месеци, започват да се разсейват. С Марс отново в тяхна полза, смелостта и решителността се пробуждат – но този път придружени от мъдрост и ясна визия. Овните сега навлизат във фаза, в която всеки разумен риск се отплаща и лидерските им умения излизат на преден план. Те ще се чувстват по-леки, по-силни и по-финансово стабилни, отколкото са били от дълго време.

За близнаците , след период на недоразумения и застояли планове, пътища, които са изглеждали затворени, отново се отварят. Меркурий и Юпитер им носят перфектната комбинация от вдъхновение и ясна комуникация. Всичко, свързано със сделки, писане, учене, работа в мрежа или пътуване, сега процъфтява. Близнаците се свързват отново с хора, които ги разбират и подкрепят, а стари емоционални възли лесно се разплитат. Това е времето на тяхното разширяване и развитие.

Водолеите навлизат в период на големи и внезапни сътресения. Всички идеи, които преди са им се стрували "твърде изпреварващи времето“, в крайна сметка намират своята публика, подкрепа и финансова стойност. Мнозина ще получат възможността да влязат в напълно нови проекти, групи или сътрудничества, които променят посоката на живота им. Юпитер им отваря вратата към успех, изграден върху оригиналност и смелостта да бъдат различни. Те най-накрая получават потвърждение, че си е струвало да се придържат към пътя си.

От 12 декември започва периодът, в който животът на това трио отново е в техни ръце.

Тъгата е оставена зад гърба им, тежестите падат от раменете им, а съдбата се насочва към радост, лекота и благополучие. Това е моментът, в който те трябва да приемат всичко, което космосът най-накрая им предлага - без страх и без да се връщат към миналото, пишат сайтът zajenata.bg.


