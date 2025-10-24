ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път в историята на конкурсите - миска се показа без коса
В сряда, 22 октомври, състезателката изненада и публиката, и останалите участници, когато се появи без перука по време на предварителния кръг на конкурса, проведен в Рино, Невада.
Вместо това Сиклър носеше украсено с камъни покривало на главата и дефилира редом до Мона Лиса Бракет, "Мис Ню Хемпшър“, която участваше с хиджаб (забрадка, носена от мюсюлманите).
Мери комбинира красивото сребристо покривало с блестяща сребриста рокля, богато обсипана с мъниста и с дълъг шлейф.
Победителката ще бъде обявена след финалния кръг на "Мис САЩ“, в петък, 24 октомври.
22-годишната Сиклър е диагностицирана с алопеция в края на 2024 г. "Помня как се прибрах у дома, погледнах се в огледалото и никога не се бях чувствала по-грозна,“ разказа ппреди време младата жена пред People. "Косата ми беше на петна, миглите ми напълно ги нямаше, нямах и вежди. И честно казано вече не можех да разпозная себе си.“
Алопецията отнема идентичността на Мери. От съвсем ранна възраст тя участва в конкурси по красота и впоследствие развира успешна кариерата на модел.
Но, в крайна сметка, въпреки загубата на коса и самочувствие, Сиклър намира сили с себе си и се връща към конкурсите за красота. С лекота печелила титлата "Мис Невада САЩ“, което ѝ дава правото да представя щата на националния конкурс. Около месец преди "Мис САЩ“, Сиклър разкри състоянието си пред света чрез серия видеа в социалните мрежи.
Демонстрацията на увереност и смелост ѝ дават ново усещане за смисъл и цел - тя е първата жена с публично разкрита диагноза алопеция, която печели конкурс за красота и която се явява на национален.
"Изгубих цялата си коса, и със сигурност никога не съм мислела, че ще изляза на сцената на ‘Мис САЩ’ без нея. Но, ето ме,“ казва моделът. "Отне ми дълго време, за да започна отново да се възприемам и да се виждам като красива, но мисля, че направих първите, най-важни стъпка. Истината е, че ако човек сам възприема себе си като красив, то тогава и останалите ще го видят като такъв“, убедена е днес Мери Сиклър, пише Ladyzone.
