За да се докосне до нея, той започва връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:40
©
Ерик Клептън и Пати Бойд изживяха своята изпепеляваща любов, която преобърна световете им и остави след себе си велики парчета и красива тъга. Двамата се срещат още когато Пати Бойд е омъжена за приятеля на Клептън – рок звездата Джордж Харисън.

Когато Ерик вижда Пати за първи път, той изгубва ума си по нея и тя се превръща във вечната муза, която не търси, а вдъхновява. Известно е, че Клептън не може да контролира свръхлюбовта си по така бленуваната Бойд и дори започва кратък романс със сестра ѝ, за да подреди хаоса в главата си и да има причина да среща музата си по-често. Това, разбира се, не дава положителен резултат и музикантът преживява катарзис на чувствените си пориви. Той не е в състояние да овладее страстта си и решава да признае на Харисън за тайния си копнеж към съпругата му.

"Влюбен съм в жена ти. Какво ще направиш по въпроса?", пита го директно Ерик.

На това, изстреляно като куршум в нищото признание, рок звездата от легендарната група "Бийтълс" отговаря, че не го притеснява и нека двамата правят каквото си пожелаят. Малко след това връзката на Пати и Харисън приключва заради афера от негова страна и това сякаш още повече тласка Ерик Клептън към красивата, но отсъстваща муза.

"Колкото и да се опитвам, не мога да я излича от ума си", пише Клептън в мемоарите си "Клептън: Автобиографията", добавяйки, че "пожелава Пати толкова силно, защото тя принадлежи на могъщ и влиятелен мъж, който дава вид да има всичко, което аз нямам."

Отвъд измеренията на колебанията си и вътрешните конфликти, които Бойд тогава изпитва спрямо Клептън, тя е напълно покорена, когато чува посветеното на нея парче – "Лейла". Самата Пати определя песента като най-завладяващото и трогателно парче, което някога е чувала. Историята на песента разказва за мъж, който се влюбва до безпаметност в жена, която го обича, но е толкова далечна и недостижима.

Макар и в онзи момент Пати все още да е омъжена за Харисън, тя пише: "Песента сломи всички мои съпротиви, карайки ме да осъзная, че съм вдъхновила такава страст. Не можех повече да устоя."

Следва поредица от тайни срещи, в които двамата опознават природата на другия и взаимно изследват динамиката на чувствата си. Отдадена изцяло на желанието и обичта си към Клептън, вдъхновяващата Бойд се разделя официално с Харисън през 1977 г., а само две години по-късно се омъжва за Ерик, който отправя предложението си към нея с помощта на свой близък приятел. Пати Бойд споделя в мемоарите си, че докато страда заради поредната си раздяла с Клептън, предизвикана от негова афера, получава неочаквано обаждане от техен общ приятел, което гласи:

"Той иска да се ожени за теб, но ако ти не искаш, тогава – всеки по пътя си!"

След дълги размисли Бойд все пак казва “Да!" на любимия си, тъй като разбира, че жената, с която е имал авантюра, вече не е част от живота му и романса им е затворена страница. Пати се доверява на сърцето си и двамата се женят в Тусон, Аризона, докато музикантът има турне.

Лейла пита: Как изглеждам тази вечер?

След като талантливият Клептън успява да завладее душата на Пати с парчето, което написва за нея – “Лейла", той посвещава още една чувствена песен на своята муза, а именно “Wonderful". В мемоарите си красавицата описва една нощ, в която тя и Ерик се приготвят за излизане. Бойд не може да реши какво да облече и докато Клептън я чака, игриво се закача с китарата си. Когато най-накрая е готова, тя му задава въпроса: “Как изглеждам?"

Вдъхновен от нейните думи, Клептън написва песента "Wonderful Tonight". Необузданите емоции в отношенията им и бурята във всеки жест раждат това велико парче, което радва почитателите на музиканта и до днес.

"Да вдъхновявам Ерик, а преди него и Джордж, да пишат толкова въздействаща музика е невероятно ласкаещо. 'Wonderful Tonight' е най-трогателното признание за всички хубави моменти в нашите отношения. Когато нещата се объркаха непоправимо, и за двама ни беше мъчение да я слушаме." – открито споделя Пати.

Бойд признава, че дълго време се бори със стремежа на Ерик към алкохола и мъгливите му търсения. След поредица от изневери и лъжи, дръзката им връзка приключва, но и двамата пазят в сърцето си носталгията по една нестихваща любовна история.

"Въпреки лудата си любов към него, борбата с крайностите и променливите настроения на Ерик, заедно с разрушителността на алкохолизма му, ме кара да се питам дали съм направила грешка, напускайки Джордж", пише Пати в книгата си.

Отвъд горчивината и разреза в разбиранията за това какво е любовта, Ерик Клептън и Пати Бойд остават пример за една истинска любовна история и свързване на душите. С многобройни научени уроци те продължават житейския си път, пък макар и поотделно, пише ladyzone.bg.


