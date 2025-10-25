ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Въпросът на Plovdiv24.bg тази вечер: Кой е с предимство? Помислете добре
- "В случая, след като светофарът работи - червеният минава, ако не работи, гледаме пътните знаци"
- "Пред автобуса има квадратен знак "път с предимство" и зелен сигнал от сфетофара и е с предимство. Пред автомобила зелен сигнал също, но знак - "път без предимство". Изчаква. При кръстовище само със сфетофарна уредба - движещите се направо са с предимство пред завиващите наляво"
- "Автомобилът минава първи. Автобусът завива наляво и трябва да пропусне насрещно движещите се"
Това са само част от коментарите относно въпросната ситуация. Какво мислите Вие?
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тежки обвинения в "Съдебен спор"
17:28 / 25.10.2025
Поверия, традиции и обичаи за Димитровден
14:15 / 25.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Проф. Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъ...
12:10 / 25.10.2025
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
08:59 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS