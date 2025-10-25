Въпросът на Plovdiv24.bg тази вечер: Кой е с предимство? Помислете добре

© Кой е с предимство? Този въпрос Plovdiv24.bg ви задава тази вечер, като публикуваме и част от отговорите, които циркулират из социалните мрежи. И все пак - помислете добре, преди да напишете коментар под нашата статия:



- "В случая, след като светофарът работи - червеният минава, ако не работи, гледаме пътните знаци"



- "Пред автобуса има квадратен знак "път с предимство" и зелен сигнал от сфетофара и е с предимство. Пред автомобила зелен сигнал също, но знак - "път без предимство". Изчаква. При кръстовище само със сфетофарна уредба - движещите се направо са с предимство пред завиващите наляво"



- "Автомобилът минава първи. Автобусът завива наляво и трябва да пропусне насрещно движещите се"



Това са само част от коментарите относно въпросната ситуация. Какво мислите Вие?