Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив

© Георги Гергов е роден на днешния 12 декември, но през 1956 г. в с. Нивянин, Врачанска област. Завършва Висшия селскостопански институт (сега – Аграрен университет) в Пловдив, специалност "Агроинженерство", степен "Магистър".



От 1975 до 1990 г. работи като: ръководител ферма в МИ "Свиневъдство", специалист в АПК "Садово", технолог в НПК "Г.Димитров" - Ягодово.



От 1990 година започва да се занимава с частен бизнес. През следващите години става собственик на няколко предприятия в хранителната индустрия и агробизнеса. През периода 1987-1997 г. е бил председател на съвета на директорите на фирмите "Свиневъдство" и "Тракия Агро холдинг", управител на "Тракия Агро инвест".



Поста Главен експерт в Министерството на земеделието заема от януари до март 1993 година.



По-късно пренасочва инвестициите си към туризма. Сега е един от водещите български предприемачи в тази област.



Основател е на Националната конфедерация на туристическата индустрия и на Националния борд по туризъм, инициатор за организирането на Първия конгрес на инвеститорите в туризма.



Георги Гергов е развивал дейност и в сферата на пътното строителство. През януари 2007 г. Георги Гергов става изпълнителен директор на "Международен панаир Пловдив" АД.



На 27 май 2008 г. официално встъпва в длъжност Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив с консулски окръг, обхващащ областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. Носител е на ордена "Св.княз Александър Невски" – най-високата руска обществена награда.