ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
От 1975 до 1990 г. работи като: ръководител ферма в МИ "Свиневъдство", специалист в АПК "Садово", технолог в НПК "Г.Димитров" - Ягодово.
От 1990 година започва да се занимава с частен бизнес. През следващите години става собственик на няколко предприятия в хранителната индустрия и агробизнеса. През периода 1987-1997 г. е бил председател на съвета на директорите на фирмите "Свиневъдство" и "Тракия Агро холдинг", управител на "Тракия Агро инвест".
Поста Главен експерт в Министерството на земеделието заема от януари до март 1993 година.
По-късно пренасочва инвестициите си към туризма. Сега е един от водещите български предприемачи в тази област.
Основател е на Националната конфедерация на туристическата индустрия и на Националния борд по туризъм, инициатор за организирането на Първия конгрес на инвеститорите в туризма.
Георги Гергов е развивал дейност и в сферата на пътното строителство. През януари 2007 г. Георги Гергов става изпълнителен директор на "Международен панаир Пловдив" АД.
На 27 май 2008 г. официално встъпва в длъжност Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив с консулски окръг, обхващащ областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. Носител е на ордена "Св.княз Александър Невски" – най-високата руска обществена награда.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Тъжен и щастлив е днешният ден за Илиана Раева
13:23 / 11.12.2025
Месец след смъртта й bTV пусна хороскоп на Алена за днес
12:19 / 11.12.2025
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:36 / 11.12.2025
Невероятна история от медната епоха в България за мъж, оцелял от ...
11:28 / 11.12.2025
Бърза помощ в Пловдив спаси живота на наша певица, последствията ...
10:31 / 11.12.2025
Д-р Георева: Генетичните фактори играят съществена роля при аноре...
08:42 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS