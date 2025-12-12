ИЗПРАТИ НОВИНА
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:11Коментари (1)1160
©
Георги Гергов е роден на днешния 12 декември, но през 1956 г. в с. Нивянин, Врачанска област. Завършва  Висшия селскостопански институт (сега – Аграрен университет) в Пловдив, специалност "Агроинженерство", степен "Магистър".

От 1975 до 1990 г. работи като: ръководител ферма в МИ "Свиневъдство", специалист в АПК "Садово", технолог в НПК "Г.Димитров" - Ягодово.

От 1990 година започва да се занимава с  частен бизнес. През следващите години става собственик на няколко предприятия в хранителната индустрия и агробизнеса. През периода 1987-1997 г. е бил председател на съвета на директорите на фирмите "Свиневъдство" и  "Тракия Агро холдинг", управител на "Тракия Агро инвест".  

Поста Главен експерт в Министерството на земеделието заема от януари до март 1993 година.

По-късно пренасочва инвестициите си към туризма. Сега е един от водещите български предприемачи в тази област.   

Основател е на Националната конфедерация на туристическата индустрия и  на Националния борд по туризъм, инициатор за организирането на Първия конгрес на инвеститорите в туризма.

Георги Гергов е развивал дейност и в сферата на пътното строителство. През януари 2007 г. Георги Гергов става изпълнителен директор на "Международен панаир Пловдив" АД. 

На 27 май 2008 г. официално встъпва в длъжност  Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив с консулски окръг, обхващащ областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. Носител е на ордена "Св.княз Александър Невски" – най-високата руска обществена награда.







Стар другар е, ако не беше баща му Герго още щеше да е у врачанско.... :)))
