Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори като Високия и Ниския

© Любопитен случай от Турция привлече вниманието на местните медии – цяло село в окръг Хаккяри носи една и съща фамилия, съобщава частната агенция DHA.



Селото се казва Йешилдере и в него живеят около 500 души в 65 домакинства. Всички – без един човек – имат фамилията Билиджи. Това обаче не пречи на местните да се различават лесно помежду си. Причината – жителите използват прякори, за да избегнат обърквания както в ежедневието, така и в документацията.



"За да няма недоразумения, наричаме се с прякори като "Високия", "Ниския" или използваме името на бащата – например "Мехмет, синът на Керем“, разказва кметът на селото Мелих Билиджи, който също носи общата фамилия.



Единственият жител с различна фамилия е имамът Ръдван Куш. Дори учителят в местното начално училище, което има едва 17 ученици, се казва Билиджи.



Кметът обяснява, че всички в селото са роднини – наследници на техния прародител, заселил се в района през 1915 г.



"Никога не сме имали проблеми. Живеем като едно голямо семейство – братовчеди, чичовци, племенници. Това ни прави сплотени и щастливи“, казва той.