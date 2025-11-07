ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори като Високия и Ниския
Селото се казва Йешилдере и в него живеят около 500 души в 65 домакинства. Всички – без един човек – имат фамилията Билиджи. Това обаче не пречи на местните да се различават лесно помежду си. Причината – жителите използват прякори, за да избегнат обърквания както в ежедневието, така и в документацията.
"За да няма недоразумения, наричаме се с прякори като "Високия", "Ниския" или използваме името на бащата – например "Мехмет, синът на Керем“, разказва кметът на селото Мелих Билиджи, който също носи общата фамилия.
Единственият жител с различна фамилия е имамът Ръдван Куш. Дори учителят в местното начално училище, което има едва 17 ученици, се казва Билиджи.
Кметът обяснява, че всички в селото са роднини – наследници на техния прародител, заселил се в района през 1915 г.
"Никога не сме имали проблеми. Живеем като едно голямо семейство – братовчеди, чичовци, племенници. Това ни прави сплотени и щастливи“, казва той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Честито на Дизела!
20:32 / 06.11.2025
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS