Всеки го прави и се оказа, че е учудващо печелившо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:55
Ако съхранявате отрязаните си нокти и се нуждаете от бързи пари, може да обмислите да ги продадете, оказва се учудващо печелившо.

Отрязаните нокти обикновено се изхвърлят като отвратителни отпадъци, но според традиционната китайска медицина те са ценни съставки в отвари, използвани за лечение на състояния като коремна дистанциране при деца и тонзилит.

Компаниите, произвеждащи традиционна китайска медицина, се твърди, че купуват нокти от училища и села, които след това измиват добре, преди да ги изсушат и смелят на фин прах, който се смесва в различни лекарствени продукти. Тъй като възрастните хора "отглеждат" средно около 100 грама нокти годишно, събирането на достатъчно количество, за да се отговори на търсенето, е трудна задача и цената на ноктите е относително висока.

Китайското медийно издание Kankan News наскоро съобщи, че жена от Хъбей е продала ноктите си онлайн за 150 юана (21 долара) на килограм. Тя ги събира от дете и е решила да спечели малко пари от тях.

Използването на човешки нокти в традиционната китайска медицина е намаляло от 60-те години на миналия век, когато нарастващата популярност на лаковете за нокти започнала да разваля "стоката“. С течение на времето са открити други съставки, които имат подобен ефект, но ноктите никога не са изчезнали напълно. Явно те се завръщат, писа odditycentral.com.







