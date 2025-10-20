ИЗПРАТИ НОВИНА
Внучката на Митко Цонев не го познава, но си говори с него
18:13
Bнучката на Димитър Цонев - малката Бианка-Димана, често ходи на гроба му и дори си говори с него. Води я майка й Деси, разказа вдовицата на телевизионера Мариана в биографичния филм "Хроника на един живот" на БНТ. Батко й Янчо си спомня рано отишлия си дядо много добре и няма как да е иначе, защото той го научил да кара ски и да плува.

Наследницата на Цонев, който си отиде от инсулт през август 2016 г., бе журналистка в няколко телевизии. Днес обаче тя е омъжена щастливо за бивш издател, който може да си позволи жена му да не работи, пише "Минаха години".

Янчо с фамилия Таков е от първия брак на Деси с наследника на комунистическия род и днес вече е юноша. След бързия развод на родителите му, го отглеждат основно бабата Мариана и дядото Митко. Само месец, след като телевизионерът с най-висок рейтинг на одобрение в държавата - над 90 процента, си отива от този свят, Янчо тръгва за първи път на училище.

"Деси много често ходи на гроба му, даже с малката, и тя си говори с деди. Къде е деди? Звездичка на небето", разказва Мариана, която се запознава със съпруга си едва 19-годишна. Двамата се срещнали на купон, на който синът на Коста Цонев пристигнал с друга красавица. Видял Мариана обаче, седнал до нея и се разговорили и после я изпратил до тях.

Синът на водещия, който носи неговото име Димитър Цонев, все още е ерген. Той признава, че смъртта на баща му е най-голямата му рана, още повече, че той си отива в деня на рождения му ден. Оттогава младши не празнува.

"Да го загубя беше най-тежкото нещо в живота ми. Но аз обичам, когато си мисля за него, да се сещам за най-хубавите ни моменти заедно", неутешим е синът. Пръст на съдбата е, че годината на рождението на баща му - 1959, е и годината на създаването на БНТ. Родителите му са едни от най-известните хора в България по онова време - телевизионната говорителка Анахид Тачева и актьорът Коста Цонев, които много се гордеят със своя наследник.

Смъртта на Митко отключва деменцията на говорителката, която почина преди три години. Всички нейни близки са в шок, когато чуват коварната диагноза. Никой не предполагал, че тя може да страда точно от тази болест поради факта, че винаги работела с мозъка си. Поддържала ума си и, докато била говорителка, учела всичко наизуст. Не използвала аутокю. Междувременно обичала да чете и много книги. Всъщност именно със способността си бързо да учи реплики наизуст и никога да не използва помощни средства тя става известна в телевизията.

Славната говорителка трудно се възстановява и след смъртта на втория си съпруг Васил Тачев. Тя е с Васил до последния му дъх през 2012 г. Той умира, след като преди това получава инсулт. Само 6 месеца по-рано - през януари същата година, си отива завинаги и Коста Цонев.







