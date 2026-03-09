ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимавайте с бананите, чийто номер започва с 8
© Plovdiv24.bg
Ако плодовете имат етикет, на който са обозначени 3 или 4 цифри, това означава, че те са отглеждани с помощта на торове и технологии от последните 50-ина години. Така например един лимон е маркиран с номер 4033, докато бананите са с номер 4011, пишат от agrozona.bg.
С 9 започват номерата на органичните плодове. Ако плодът има пет цифри, от които първата е 9, това означава, че е органичен. Такъв етикет е гаранция, че плодовете се отглеждат без пестициди и торове. Например, бананите с биологичен произход са номерирани 94011.
Какво означава, когато първата цифра е 8? Това може би е най-важната особеност, защото представлява плод, който е генетично модифициран, а се разпознава на базата на пет цифри, първата от които е винаги 8. Например, тези банани на етикета си имат номер 84011. Все пак трябва да имаме предвид, че това е доброволна маркировка. Причината е, че изначално производителите на ГМО не са искали да отбелязват своите продукти.
В ЕС по-голямата част от храните произведени като ГМО са маркирани. В последните години държавите -членки все повече спорят по въпроса, но се стигна до консенсус, че за потребителите е полезно да знаят дали ядат ГМО или обикновени храни и да им бъде дадено правото на избор при пазаруване, поради което те се обозначават със стикери.
Друго, което е важно да знаете, че лепилата за стикерите върху продовете са напълно безопасни. Така че дори да погълнете стикера, няма да ви стане нищо.
Още от категорията
/
Честито на Деси Слава!
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Любима актриса на милиони българи днес стана на 72
19:08 / 08.03.2026
Орлин Горанов: В самолета настъпи онази тишина, в която всеки се ...
21:11 / 07.03.2026
Има ли право Мария Цънцарова да преподава в Софийския университет...
21:00 / 07.03.2026
Пловдивчанин: Цените в този град спрямо нашите ще ви се сторят вс...
15:08 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.