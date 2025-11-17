ИЗПРАТИ НОВИНА
Влюбена в друг мъж? Слух ги раздели, тя отрече категорично
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:09
©
Бившият президент Росен Плевнелиев и съпругата му Деси Банова отново се оказаха в центъра на медийна буря, след като редица сайтове и таблоиди разпространиха информация, че двамата са се разделили. Според слуховете синоптичката напуснала семейното им жилище и заживяла с децата на квартира, тъй като била "влюбена в друг мъж“. 

Новината обиколи интернет пространството със скоростта на светкавица и предизвика лавина от коментари. Читатели и фенове на двойката изразиха недоумение, а в социалните мрежи се появиха стотици постове с догадки за това дали връзката на експрезидента и красивата му съпруга наистина е в криза. Някои дори се усъмниха, че мълчанието на двамата било "признание“, докато други ги защитиха, наричайки публикациите "жълта спекулация“. 

Истината обаче се оказа съвсем различна. В отговор на нападките и недомислиците именно Деси Банова-Плевнелиева реши да сложи точка на слуховете. Тя публикува в социалните мрежи общ кадър с мъжа си, на който двамата се държат за ръце. Под снимката синоптичката написа кратко, но категорично послание: "Любов и светлина“ – фраза, с която ясно показа, че семейството е сплотено и че няма никаква истина в твърденията за раздяла. 

Снимката бързо обиколи медиите и беше споделена стотици пъти. Фенове на двойката я заляха с положителни коментари и пожелания за здраве и любов. По този начин Плевнелиеви демонстрираха, че въпреки постоянните клюки по техен адрес продължават да бъдат заедно и щастливи. 

Деси и Росен Плевнелиев сключиха брак на 17 юни 2018 г. През октомври същата година на бял свят се появи синът им Йоан.

"Нямаме представа откъде идват тези клюки. Ние сме заедно, обичаме се и сме щастливи с децата си“ – споделя Деси пред близки.







