ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Влюбена в друг мъж? Слух ги раздели, тя отрече категорично
Новината обиколи интернет пространството със скоростта на светкавица и предизвика лавина от коментари. Читатели и фенове на двойката изразиха недоумение, а в социалните мрежи се появиха стотици постове с догадки за това дали връзката на експрезидента и красивата му съпруга наистина е в криза. Някои дори се усъмниха, че мълчанието на двамата било "признание“, докато други ги защитиха, наричайки публикациите "жълта спекулация“.
Истината обаче се оказа съвсем различна. В отговор на нападките и недомислиците именно Деси Банова-Плевнелиева реши да сложи точка на слуховете. Тя публикува в социалните мрежи общ кадър с мъжа си, на който двамата се държат за ръце. Под снимката синоптичката написа кратко, но категорично послание: "Любов и светлина“ – фраза, с която ясно показа, че семейството е сплотено и че няма никаква истина в твърденията за раздяла.
Снимката бързо обиколи медиите и беше споделена стотици пъти. Фенове на двойката я заляха с положителни коментари и пожелания за здраве и любов. По този начин Плевнелиеви демонстрираха, че въпреки постоянните клюки по техен адрес продължават да бъдат заедно и щастливи.
Деси и Росен Плевнелиев сключиха брак на 17 юни 2018 г. През октомври същата година на бял свят се появи синът им Йоан.
"Нямаме представа откъде идват тези клюки. Ние сме заедно, обичаме се и сме щастливи с децата си“ – споделя Деси пред близки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS