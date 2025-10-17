ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
Автор: ИА Фокус 16:19Коментари (0)305
©
виж галерията
Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

Националите ни по волейбол тази година предизвикаха вълна от емоции и гордост. В същото време, на съвсем различна сцена, Владо Николов – един от символите на волейбола у нас – влезе в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025, заедно с Ваня Джаферович, за да напомнят на Васето (ShadowHex) и Криската (Kriskata), че спортът изисква не само рефлекси, но и дишане, воля… и много тренировки. Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom, където капитаните на #teamshadowhex и #teamkriskata се впуснаха в серия от физически и виртуални предизвикателства, за да докажат кой е по-добрият спортист.

След кратка загрявка, момчетата се отправиха към футболното игрище за нестандартно дузпено предизвикателство под погледа на Ваня Джаферович. Правилото беше просто – всеки точен удар във вратата носеше точки. Васето буквално разби Криската, показвайки неочаквана прецизност с краката. След футбола дойде време за виртуалния му двойник – FIFA. И тук Васето беше безапелационен. Team Shadowhex доминира отново, като записа чиста победа срещу Криската, и добави още гигабити в актива си.

Но най-интересното предстоеше – волейбол срещу самия Владо Николов. Първо – десет начални удара, насочени към кубче, а след това към коша. Криската изненада всички – оказа се, че тайният му талант е именно волейбол. Спечели рунда с по-добра точност и грабна 40 GIGA BITS за отбора си – една малка, но важна победа.

В предишния епизод геймърите влязоха в ролята на състезатели – както виртуално в GTA V, така и на истинска писта с картинг и спортни автомобили. След седем предизвикателства от началото на сезона, отборът на #teamshadowhex води с 770 GIGA BITS, срещу 512 GIGA BITS за #teamkriskata.

Титаничните битки в гейминг турнира се провежда през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която с безупречна скорост и стабилна връзка гарантира най-доброто възможно изживяване за игра и стрийминг на видео във висока резолюция.

Този уикенд предстои последната битка преди големия финал на турнира Vivacom GAME ON 2025. На 18 октомври отборите на Васето (ShadowHex) и Криската (Kriskata) ще се изправят един срещу друг във вселената на Minecraft.

Билетите за големия финал на 1 ноември в Joy Station, София, са вече в продажба, като за първи път феновете ще могат да вземат и специален билет, който

подсигурява персонализирана тениска и предимство при настаняването на финалите. Билетите започват на цена от 4.04 € | 7.90 лева.

Повече информация за турнира, класирането и статистиката следете в сайта на Vivacom.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025
Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
09:06 / 17.10.2025
Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
08:45 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
ВК Марица, сезон 2025/2026
Световна черна хроника
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: