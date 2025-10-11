ИЗПРАТИ НОВИНА
Веселин Маринов: Плаках! Всички знаем какво се случи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (0)278
© Нова тв
Веселин Маринов направи признание, че не е успял да сдържи сълзите си по време на историческите победи на българския национален отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините.

"Плаках заради тези момчета! Знаем какво се случи тези дни. Спирах по пътищата и носех таблет само за да гледам мачове - особено този срещу САЩ. Тези млади мъже са още деца, а правят такъв фурор", сподели развълнуван певецът в предаването "Събуди се" по Нова тв.

Маринов призна, че е много по-спортен човек, отколкото музикант, и в свободното си време следи активно волейбол, футбол и тенис.

"Волейболът е интелигентен спорт и имам приятели сред играчи от различни поколения", казва той. Не пропусна да спомене и световния шампион Карлос Насар, на когото е голям почитател:

"При втория му опит всички изтръпнахме. Толкова сме свикнали с чудесата, които прави. Страхотно момче – патриот и не забравя града си Червен бряг".

Веско Маринов засегна и болезнената тема за бездействието на обществото и политическата апатия:

"Ние само наблюдаваме и коментираме с приятели, но не изразяваме недоволството си пред политиците. Трябва да ги контролираме - ние ги избираме. Гърците за най-малкото нещо излизат на улицата. Много болка ми се насъбра от всичко, което се случва в България".







Статистика: