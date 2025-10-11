ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веселин Маринов: Плаках! Всички знаем какво се случи
"Плаках заради тези момчета! Знаем какво се случи тези дни. Спирах по пътищата и носех таблет само за да гледам мачове - особено този срещу САЩ. Тези млади мъже са още деца, а правят такъв фурор", сподели развълнуван певецът в предаването "Събуди се" по Нова тв.
Маринов призна, че е много по-спортен човек, отколкото музикант, и в свободното си време следи активно волейбол, футбол и тенис.
"Волейболът е интелигентен спорт и имам приятели сред играчи от различни поколения", казва той. Не пропусна да спомене и световния шампион Карлос Насар, на когото е голям почитател:
"При втория му опит всички изтръпнахме. Толкова сме свикнали с чудесата, които прави. Страхотно момче – патриот и не забравя града си Червен бряг".
Веско Маринов засегна и болезнената тема за бездействието на обществото и политическата апатия:
"Ние само наблюдаваме и коментираме с приятели, но не изразяваме недоволството си пред политиците. Трябва да ги контролираме - ние ги избираме. Гърците за най-малкото нещо излизат на улицата. Много болка ми се насъбра от всичко, което се случва в България".
