Популярното приложение за комуникация WhatsApp започва поетапно внедряване на нов интерфейс, адаптиран към дизайнерския език Liquid Glass за iOS. Новият визуален подход залага на прозрачни слоеве, дълбочина и ефект на "стъкло“, съчетани с по-течни анимации и заоблени елементи.

Към момента адаптацията е частична – списъкът с чатове и някои менюта вече изглеждат по новия начин, докато самият екран за разговори все още запазва стария си облик, което създава неравномерно усещане при ползване.

Предстоящите актуализации ще се фокусират върху пълното преобразяване на интерфейса за чат. Полето за въвеждане на съобщения ще получи "плаващ“ вид с прозрачен фон, който отразява съдържанието под него, а бутонът за преминаване към последното съобщение ще следва същия стил. Навигационната лента в самите разговори също ще стане прозрачна с лек ефект на "избледняване“, за да се постигне визуално подравняване на цялото приложение.

Разработчиците в момента тестват и други компоненти, включително плейъра за гласови съобщения, като се следи производителността и стабилността на новия дизайн. Поради необходимостта от допълнителни подобрения, Liquid Glass все още не е достъпен глобално за всички, а се разпространява постепенно чрез бета версии и актуализации в App Store.