|В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика актриса, родена там
На откриването присъстваха зам.-кметът на общината инж. Петър Петров, дъщеря й Антоанета Теменугова, актьорът и близък приятел и колега на Надя – Стефан Попов, още много нейни почитатели и близки, както и общественици и граждани. Всички я помнят, като изключително талантлива и сърцата жена. Честен и искрен човек. Името й е познато не само в Асеновград, но и в цяла България. По време на откриването, Ангел Маринов сподели, че до последния си миг Надя Тодорова винаги е говорила с огромна любов за своя роден град.
Събитието започна с прожектиране на биографичен филм за актрисата. Няколко кратки откъса показаха нейни ключови роли в познати и по-малко известни филмови ленти. Ангел Маринов и Стефан Попов разказаха интересни факти от личния й и професионален път. Официалната церемония приключи с поднасяне на цветя пред паметната плоча на актрисата. Същата вечер, в Градската библиотека на Асеновград се проведе и кино вечер, посветена на Надя Тодорова.
