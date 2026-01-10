ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
Изненадата беше голяма, тъй като Бисера не бе обявила бременността си публично! Първите снимки с наедрял корем се появиха само дни преди раждането, когато семейството реши да направи коледна фотосесия.
На изписването си Бисера сподели: "Добре дошла, принцесо! Обичаме те безкрайно!". Бисера е омъжена за сина на пловдивския бизнесмен Юра Месропян. Семейството има и двама синове - Артур и Микаел.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Азис: Ще се омъжвам!
21:54 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни с...
09:59 / 09.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
17:32 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS