В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян

© Семейството на Николай и Красимир Маринови-Маргините отново е в центъра на вниманието. Племенницата им Бисера стана майка на малка принцеса, а новината буквално взриви социалните мрежи. На 29 декември, в частна клиника в Пловдив, светът посрещна Марая Месропян.



Изненадата беше голяма, тъй като Бисера не бе обявила бременността си публично! Първите снимки с наедрял корем се появиха само дни преди раждането, когато семейството реши да направи коледна фотосесия.



На изписването си Бисера сподели: "Добре дошла, принцесо! Обичаме те безкрайно!". Бисера е омъжена за сина на пловдивския бизнесмен Юра Месропян. Семейството има и двама синове - Артур и Микаел.