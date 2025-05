Утре става на 61: Фамилията му звучи като българска, но няма нищо общо с България

© Питър Ленков е канадски филмов и телевизионен продуцент и сценарист. Роден е на 10 май 1964 година в канадския град Лавал. Сред най-известните му творби са телевизионните сериали "Никита“, "Хавай 5-0“, "24 часа“ и "От местопрестъплението: Ню Йорк“, както и филмите "Призрачен патрул“, "Разрушителят“, "XIII: Конспирацията“ и "Ballistic: Ecks vs. Sever“.



Написал е комиксите "Rest in Peace Department“ и "Fort: Prophet of the Unexplained“, за който получава номинация за премията "Брам Стокър“. През 2005 г. получава номинация "Еми“ за работата му над култовия сериал "24 часа“. През 2009 г. пише сценариите за епизодите на сериала "C.S.I.: Местопрестъплението Ню-Йорк“, за актьорската игра в който Ед Ашнър е номиниран за "Еми“ като най-добър поканен актьор. През 2011 г. неговият "Хавай 5.0“ получава награда "Изборът на публиката“ за най-добър нов драматичен телевизионен сериал.



През 2008 г. Ленков става изпълнителен продуцент на минисериала NBC "XIII: Заговорът“ със Стивън Дорф и Вал Килмър. На основата на минисериала се снима телевизионен сериал "XIII“ със Стюарт Таунзенд, който излиза в ефир през 2011 – 2012 г. През 2010 година създава телевизионния сериал на CBS "Хавай 5-0“. През 2011 г. започват снимките на кинофилма, основан на комикса му "Призрачен патрул“. Премиерата на филма е през лятото на 2013 г.



Ленков е женен за актрисата и фотографка Оди Ингланд, с която имат 4 деца. Живеят в Лос Анджелис.