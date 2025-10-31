ИЗПРАТИ НОВИНА
Утре е Архангелова задушница, ето какво трябва да правите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:50Коментари (0)725
© Plovdiv24.bg
Архив
Последната от трите големи Задушници за 2025 година, в които почитаме починалите и се молим за душите им – Архангелова Задушница – е тази събота, 1 ноември. Тази Задушница се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, от там идва и името й.

Повече за Архангел Михаил

Архангел Михаил е "борец против злото“, често изобразяван как пробожда дявола. Той е ангел, пазител на душите, поради което третата голяма Задушница у нас е свързана именно с деня на Архангел Михаил. Празникът е известен също и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, през 2025 година се пада на 8 ноември.

За да почетете душите на мъртвите на Архангелова Задушница, е важно да знаете какви са традициите и обичаите, сред които е и подаването на храна за "Бог да прости“ на онези, които срещаме на гробищата, или на съседи и познати. Какво се раздава на Архангелова Задушница е въпрос, вълнуващ християните, подготвящи се за деня на мъртвите си близки и не са сигурни какво задължително се раздава на Архангелова Задушница.

Какво се раздава на Архангелова Задушница

Подавките, които се приготвят за Архангелова Задушница, не се различават съществено от тези за помени и за останалите две големи Задушници.

Задължителните ястия и напитки, които домакините следва да подготвят за този ден, през който почитаме душите на мъртвите, са:

- жито, което олицетворява възкресението,

- вино, което се възприема като символ на Христовата кръв,

- хляб или пити, които припомнят саможертвата на Христос,

- бонбони или дребни сладки,

- различни храни, които са били любими на скъпите ни покойници,

- агнешко или пилешко месо.

Включването на агнешко месо в раздавките за Архангелова Задушница съвсем не е случайно. Това е свързано с ястията, които традиционно се приготвят за празника Архангеловден, който се отбелязва през седмицата след тази трета голяма Задушница. Трапезата в чест на Архангел Михаил е празнична – коли се курбан – агне, пекат се т.нар. рангеловски хлябове – боговица и рангелово блюдо.

Какво се прави на Архангелова задушница

На този ден е прието да се ходи на гробовете на починалите ни близки, където се носят и раздават на близни, познати и непознати подавките. Когато отидете на гроба на покойника на Архангелова задушница, трябва да запалите свещи, да прекадите с тамян, както и да полеете гроба с вино.

Прекадяването се извършва от главата към краката. Според поверието този ритуал или процедура следва да бъде извършен от най-възрастната жена в семейството.

Първата глътка вино не се пие, тя е за покойника. Това правило важи и за първия залък хляб. Той също се оставя на земята.

На този ден се приготвят общи трапези, които трябва да включват седем храни. Сред тях е важно да присъства храна, която е била любима на покойника. Поднася се месо, тъй като скоро наближават Коледните пости. На трапезите се слагат жито, плодове и други десерти.

Нашите предци са вярвали в едно поверие, свързано с прелитащите наоколо насекоми. Ако на задушница около нас пърха с криле пеперуда или друго насекомо, това значи, че душата на покойника е слязла на земята.

На Архангелова задушница, както и на много други празници е забранена всякаква домакинска работа, в това число пране, чистене и всякакви подредби. Прието е този ден да е отреден за починалите.

Молитва за Архангелова задушница

“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те. 

Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. 

Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.", цитира actualno.com.







