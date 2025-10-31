Утре е Архангелова задушница, ето какво трябва да правите

© Plovdiv24.bg Архив Последната от трите големи Задушници за 2025 година, в които почитаме починалите и се молим за душите им – Архангелова Задушница – е тази събота, 1 ноември. Тази Задушница се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, от там идва и името й.



Архангел Михаил е "борец против злото“, често изобразяван как пробожда дявола. Той е ангел, пазител на душите, поради което третата голяма Задушница у нас е свързана именно с деня на Архангел Михаил. Празникът е известен също и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, през 2025 година се пада на 8 ноември.



За да почетете душите на мъртвите на Архангелова Задушница, е важно да знаете какви са традициите и обичаите, сред които е и подаването на храна за "Бог да прости“ на онези, които срещаме на гробищата, или на съседи и познати. Какво се раздава на Архангелова Задушница е въпрос, вълнуващ християните, подготвящи се за деня на мъртвите си близки и не са сигурни какво задължително се раздава на Архангелова Задушница.



Какво се раздава на Архангелова Задушница



Подавките, които се приготвят за Архангелова Задушница, не се различават съществено от тези за помени и за останалите две големи Задушници.



Задължителните ястия и напитки, които домакините следва да подготвят за този ден, през който почитаме душите на мъртвите, са:



- жито, което олицетворява възкресението,



- вино, което се възприема като символ на Христовата кръв,



- хляб или пити, които припомнят саможертвата на Христос,



- бонбони или дребни сладки,



- различни храни, които са били любими на скъпите ни покойници,



- агнешко или пилешко месо.



Включването на агнешко месо в раздавките за Архангелова Задушница съвсем не е случайно. Това е свързано с ястията, които традиционно се приготвят за празника Архангеловден, който се отбелязва през седмицата след тази трета голяма Задушница. Трапезата в чест на Архангел Михаил е празнична – коли се курбан – агне, пекат се т.нар. рангеловски хлябове – боговица и рангелово блюдо.



Какво се прави на Архангелова задушница



На този ден е прието да се ходи на гробовете на починалите ни близки, където се носят и раздават на близни, познати и непознати подавките. Когато отидете на гроба на покойника на Архангелова задушница, трябва да запалите свещи, да прекадите с тамян, както и да полеете гроба с вино.



Прекадяването се извършва от главата към краката. Според поверието този ритуал или процедура следва да бъде извършен от най-възрастната жена в семейството.



Първата глътка вино не се пие, тя е за покойника. Това правило важи и за първия залък хляб. Той също се оставя на земята.



На този ден се приготвят общи трапези, които трябва да включват седем храни. Сред тях е важно да присъства храна, която е била любима на покойника. Поднася се месо, тъй като скоро наближават Коледните пости. На трапезите се слагат жито, плодове и други десерти.



Нашите предци са вярвали в едно поверие, свързано с прелитащите наоколо насекоми. Ако на задушница около нас пърха с криле пеперуда или друго насекомо, това значи, че душата на покойника е слязла на земята.



На Архангелова задушница, както и на много други празници е забранена всякаква домакинска работа, в това число пране, чистене и всякакви подредби. Прието е този ден да е отреден за починалите.



Молитва за Архангелова задушница



“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те.



Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше.



Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.", цитира actualno.com.