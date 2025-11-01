© виж галерията Светът на спортния риболов кипи! На 19 октомври 2025 г. двама полски риболовци - Кшищоф Пира и Адриан Гонтар уловиха сом с дължина 292 см в язовир Рибник (Полша).



С дължина от 292 см, сомът не само надминава предишния полски рекорд от 261 см, но и много международни рекорди. Възможно ли е това да е нов световен рекорд за сом? Сомът, уловен в язовир Рибник в Южна Полша, би изместил неофициалния рекорден сом от 285 см от река По в Италия.



Рекордният сом от Италия държеше първото място в продължение на две години. Между другото, сомът от Полша би бил по-голям и от германския рекорден сом от 281 см, който беше отчетен през 2024 г. и потвърден от Blinker и AngelWoche. А само преди няколко месеца в Чехия беше уловен сом с дължина 272 см . Всички тези сомове са надминати от сома от Полша.



След улова сомът е бил върнат жив обратно във водата.