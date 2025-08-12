ИЗПРАТИ НОВИНА
Удря ни силна магнитна буря
Автор: Вилислава Ветренска 09:51Коментари (0)201
Удря ни мощна магнитна буря. Това става ясно от сайта на Meteo agent. Тя е с Kp индекс 5. 

Междувременно геомагнитната буря е една от последните за този период. През последните дни от 8 август до 11 август сме били в серия от магнитни бури, всички с интензитет на Kp индекса 6 или малко над него. 

Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие, нарушения в съня, разконцентриране във вестибуларния апарат и най-вече промени в нормалното кръвно налягане при силна геомагнитна активност и изригвания на Слънцето.

Ефектите от магнитната активност се свързват също със значително повишена честота на тревожност, депресия, биполярно разстройство.

Сред другите негативни ефекти от магнитните бури върху здравето ни са сърцебиене и чувство за общо неразположение.


