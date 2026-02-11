ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий – в зала "Олимпия“ в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация.
Цялото ръководство на МВнР и представители на задгранични мисии почетоха изисканото тържество, емоционално заредено, заради присъствието на самата Лили Иванова.
В словото си министър Георгиев подчерта, че отличието – най-високото на МВнР – е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация. Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, министър Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България.
Искрено развълнувана Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път.
В приятна атмосфера Лили Иванова разказа на дипломатите за чувствата, с които представя всяка песен, за избора на текстове, за чистия български език, на който винаги държи да се пее.
Дипломатите имаха възможност да задават въпроси във връзка с нейната кариера, а Лили Иванова искрено споделяше за срещи, пътувания, концерти.
Примата разви и философията, на която се крепи творческото ѝ и житейско дълголетие - да се гледа само напред. "Назад няма нищо, всичко е в бъдещето!“, подчерта тя и не скри, че ежедневието ѝ е подчинено на желязна дисциплина.
"Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие“, обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала "Олимпия“, както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.
Почетният знак "Златна лаврова клонка“ е най-високото отличие на МВнР.
Досега то е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница.
Лили Иванова е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с този приз.
