|Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
Те са били с коефициент на Kp индекса 6, който се характеризира като "силен".
Днес изригванията са по-слаби - 3.7 по Kp индекс.
Какво може да ни причини магнитната буря?
Обикновено смущенията, породени от нея, влияят неблагоприятно на възрастните и на хората със слаб имунитет. Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение, колебание в кръвното налягане и слаба концентрация.
Какво представлява геомагнитната буря?
Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км. в секунда. Обикновено около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Заредени частици успяват да проникнат през полярните области и да предизвикат образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове.
Как да се предпазим?
При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.
Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.
