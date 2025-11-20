© Габриел Хенри, ямайският представител в конкурса "Мис Вселена 2025" в Тайланд, се възстановява в болница, след като падна от сцената по време на предварителния кръг с вечерни рокли на 19 ноември, пише Yahoo.



Кадри от падането на красавицата заляха социалните мрежи, а цялата публика изтръпна от ужас, когато Хенри подцени ръба на сцената и падна, предизвиквайки вълна от възклицания и незабавна тревога.



Тя е била изнесена на носилка и отведена в болница "Паоло Рангсит", където е прекарала нощта под медицински надзор.



От организацията съобщиха, че Хенри не е получила животозастрашаващи наранявания, въпреки че лекарите продължават изследванията.



Президентът на конкурса Раул Роча написа в социалните мрежи: "Току-що напуснах болницата, където я лекуват. Бях там с нейното семейство. Тя е под добра грижа."



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.