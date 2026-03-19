Участничка от "Ергенът" се оттегли от листата на БСП за изборите
Велева заемаше 13-о място в листата на коалицията. Водач на листата в столичния район остава досегашният депутат Атанас Атанасов, а позицията, освободена от Велева, няма да бъде заета от друг кандидат.
Цветелина Велева е участник в тазгодишното издание на шоуто "Ергенът“ по bTV. Във визитката ѝ за предаването е посочено, че е на 24 години, работи като международен финансов брокер и ръководи екип от 250 души. Тя е майка на четиригодишен син и се описва като доминантна в бизнеса. Велева споделя, че търси партньор, с когото да се мотивират взаимно, като не желае до себе си "мамини синчета“.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.