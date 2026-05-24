Едно на пръв поглед обикновено кръстовище се превърна в истинско предизвикателство за стотици шофьори. Снимката е семпла, три автомобила, три посоки и един момент на разминаване. Но точно тук започват разногласията.

На кръстовището едновременно се озовават три коли. Червеният автомобил, обозначен с номер 1, приближава отдясно и точно до него стои пътен знак "Пропусни движещите се по пътя с предимство". Синята кола с номер 2 изчаква отляво. А зеленото SUV под номер 3 идва по главния път и се готви да завие наляво, пресичайки траекторията на останалите два автомобила.

Червените стрелки на снимката показват накъде се насочват колите и трите искат да преминат кръстовището в един и същи момент. Въпросът е само един: коя кола е длъжна да пропусне първа и, най-важното, защо?

Задачата изглежда елементарна дотогава, докато не започнете да я обяснявате на глас. Знакът подсказва нещо. Завоят наляво, също. А правилото за предимство на автомобила отдясно често обърква дори опитни шофьори с дългогодишен стаж. Именно затова мненията в коментарите под подобни задачи рядко съвпадат, а спорът понякога продължава с часове.

Вие как мислите? Оставете вашия отговор в коментарите! Ако желаете, се аргументирайте.