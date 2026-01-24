ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя придаде престиж и блясък на "Супермодел Пловдив 2026"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:39Коментари (0)258
©
Пловдив отново доказа, че е град с усет към красотата, стила и модерния дух. На 22 януари 2026 г. в града под тепетата се събраха мода, амбиция и блясък в рамките на престижния конкурс "Супермодел Пловдив 2026“, организиран и представен от Мисис "Планет“ – харизматичната Манита Вартан.  Луксозната атмосфера на хитов ресторант се превърна в сцена, на която се раждат нови имена в модата.

Сред най-ярките акценти на вечерта бе присъствието на пловдивчанката Таня Стойчева – носителка на титли от няколко международни конкурса за красота и доказано име на родната и световната сцена. Със своята харизма, класа и богат опит, тя зае достойно място в журито на конкурса редом до утвърдени носителки на титли, PR експерти и журналисти, придавайки допълнителна тежест и престиж на събитието.

Таня Стойчева впечатли не само с изящната си визия, но и с професионалното си отношение към всяка от участничките. Нейната оценка бе базирана не просто на външната красота, а на цялостното присъствие, увереността и личната история – качества, които самата тя олицетворява. Присъствието ѝ в журито бе ясен знак, че "Супермодел Пловдив“ залага на реални стандарти, международен опит и истински авторитети в света на красотата.


Още по темата: общо новини по темата: 3121
24.01.2026 Големите грехове на родните звезди
24.01.2026 Мира Добрева оплю Никос Вертис
24.01.2026 Избяга далече от България и намери щастието
24.01.2026 Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
24.01.2026 Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
24.01.2026 Люба Пашова към Драго Чая: Обичам те!
предишна страница [ 1/521 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в кино...
13:56 / 24.01.2026
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие: Обичах съпруга с...
13:20 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Президентска партия
Парламентарни избори 2026 година
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: