Тя придаде престиж и блясък на "Супермодел Пловдив 2026"

© Пловдив отново доказа, че е град с усет към красотата, стила и модерния дух. На 22 януари 2026 г. в града под тепетата се събраха мода, амбиция и блясък в рамките на престижния конкурс "Супермодел Пловдив 2026“, организиран и представен от Мисис "Планет“ – харизматичната Манита Вартан. Луксозната атмосфера на хитов ресторант се превърна в сцена, на която се раждат нови имена в модата.



Сред най-ярките акценти на вечерта бе присъствието на пловдивчанката Таня Стойчева – носителка на титли от няколко международни конкурса за красота и доказано име на родната и световната сцена. Със своята харизма, класа и богат опит, тя зае достойно място в журито на конкурса редом до утвърдени носителки на титли, PR експерти и журналисти, придавайки допълнителна тежест и престиж на събитието.



Таня Стойчева впечатли не само с изящната си визия, но и с професионалното си отношение към всяка от участничките. Нейната оценка бе базирана не просто на външната красота, а на цялостното присъствие, увереността и личната история – качества, които самата тя олицетворява. Присъствието ѝ в журито бе ясен знак, че "Супермодел Пловдив“ залага на реални стандарти, международен опит и истински авторитети в света на красотата.