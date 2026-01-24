ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя придаде престиж и блясък на "Супермодел Пловдив 2026"
Сред най-ярките акценти на вечерта бе присъствието на пловдивчанката Таня Стойчева – носителка на титли от няколко международни конкурса за красота и доказано име на родната и световната сцена. Със своята харизма, класа и богат опит, тя зае достойно място в журито на конкурса редом до утвърдени носителки на титли, PR експерти и журналисти, придавайки допълнителна тежест и престиж на събитието.
Таня Стойчева впечатли не само с изящната си визия, но и с професионалното си отношение към всяка от участничките. Нейната оценка бе базирана не просто на външната красота, а на цялостното присъствие, увереността и личната история – качества, които самата тя олицетворява. Присъствието ѝ в журито бе ясен знак, че "Супермодел Пловдив“ залага на реални стандарти, международен опит и истински авторитети в света на красотата.
