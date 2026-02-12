ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя прибра 200 млн. долара и сложи край на музиката
Сделката с компанията Primary Wave включва всичко – от дебютното парче, което подлуди света през 99-та, до последните ѝ проекти.
Източници твърдят, че 44-годишната звезда е подписала документите точно преди Нова година, с което поставя финалната точка на своята музикална кариера. Припомняме, че по-рано тя се зарече пред феновете си: "Никога няма да се върна в музикалната индустрия!“. Сега изглежда, че тя буквално е осребрила обещанието си.
С тази сделка Бритни се нарежда до тежката артилерия – Брус Спрингстийн и Джъстин Бийбър, които също продадоха правата върху песните си за стотици милиони.
Но докато за тях това е бизнес ход, за Спиърс това изглежда като окончателно бягство от миналото и контрола, на който беше подложена години наред.
След края на 13-годишния затвор, наречен "попечителство“, и след като изля душата си в книгата "Жената в мен“, Бритни явно е решила да изчисти масата.
Докато бившият ѝ мъж Кевин Федърлайн се опитва да припечели на неин гръб с неговата версия на историята в книгата "Мислехте си, че знаете“, Бритни просто взе чека и замина към залеза, пише "Телеграф".
Дали това е краят на поп легендата или просто началото на един нов, по-спокоен живот далеч от светлините на прожекторите?
