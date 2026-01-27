ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя отново е сама
Първите слухове за връзката им се появиха през октомври 2023 г., само три месеца след като Бела се раздели с бившия си Марк Калман. По-късно двойката потвърди любовта си с публикации в Instagram, включително снимки от рождения ден на Бела, в които двамата се държаха за ръце и се целуваха страстно.
През 2024 г. Бела и Адан направиха изненадваща поява в сериала Yellowstone, където двамата участваха в сцена с игри на стриптийз покер. Паралелно с това, Бела признава пред Vogue, че семейството и майчинството са приоритет за нея:
"Мисля за семейство. Нямам търпение да стана майка. За мен желанието да имам деца е по-голямо от това да застана пред олтара. Това би ме направило истински щастлива."
Въпреки страстта и романтичните моменти, връзката им явно не е издържала на реалността. Сега феновете могат само да гадаят дали Бела ще се съсредоточи върху майчинството или ще потърси нова любов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3160
|
|предишна страница [ 1/527 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS