Тя отново е сама

© Любовният роман на Бела Хадид и Адан Бануелос е приключил! Според редица чуждестранни медии, след повече от две години връзка, 29-годишният модел и професионалният каубой вече са поели по различни пътища. Двамата засега не са коментирали разлъката публично.



Първите слухове за връзката им се появиха през октомври 2023 г., само три месеца след като Бела се раздели с бившия си Марк Калман. По-късно двойката потвърди любовта си с публикации в Instagram, включително снимки от рождения ден на Бела, в които двамата се държаха за ръце и се целуваха страстно.



През 2024 г. Бела и Адан направиха изненадваща поява в сериала Yellowstone, където двамата участваха в сцена с игри на стриптийз покер. Паралелно с това, Бела признава пред Vogue, че семейството и майчинството са приоритет за нея:



"Мисля за семейство. Нямам търпение да стана майка. За мен желанието да имам деца е по-голямо от това да застана пред олтара. Това би ме направило истински щастлива."



Въпреки страстта и романтичните моменти, връзката им явно не е издържала на реалността. Сега феновете могат само да гадаят дали Бела ще се съсредоточи върху майчинството или ще потърси нова любов.