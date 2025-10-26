Тя е изключила системите на дъщерята на Елвис заради голямата застраховка

© Присила Пресли изключила дъщеря си Лиса Мари Пресли от животоподдържащи системи, само за да забогатее от застраховка "Живот“. Това твърдят бившите ѝ бизнес партньори, цитирани то Radar Online.



Бриджит Крузе и Кевин Фиалко отправиха шокиращите обвинения в жалба срещу 80-годишната вдовица на Елвис, в отговор на делото за малтретиране на възрастни хора, което тя заведе срещу тях.



В документите Крузе и Фиалко наричат ​​Присила "змия, готова да унищожи собственото си семейство“ и твърдят, че тя е готова да "експлоатира“ всеки, за да задоволи "жаждата си за пари“. Според тях, тя е стигнала дотам, че да откачи Лиса Мари от животоподдържащите апарати в рамките на часове след приемането ѝ в болницата.



В иска се отбелязва: "Тя е пресметлива социопатка и майсторка на измамата, която е живяла от името "Пресли“ и го е използвала за лична изгода. В крайна сметка Присила иска едно нещо - власт, независимо от цената. Жаждата на Присила за власт и пари беше ненаситна“.



Според иска, коварният план на Присила е измислен преди смъртта на Лиса Мари на 54-годишна възраст, когато наследницата на Краля на рокендрола е изгубила контрол върху банковата си сметка от 914 408,61 долара и паспортът ѝ е бил отнет. Твърди се, че тя отчаяно се нуждаела от пари, затова се е насочила към осребряване на застраховка живот на стойност 25 милиона долара.



Лиса Мари обаче първо трябваше да заведе дело, за да отстрани майка си като единствен попечител на застрахователния тръст, "лишавайки Присила“ от парите като бенефициент.



В иска се твърди, че Присила е "видяла възможност да си възвърне контрола“ върху полицата, когато дъщеря й е била откарана по спешност в болница, след като е получила сърдечен арест в дома си в Калифорния.