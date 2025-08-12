ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Турските власти искат да забранят "шведската маса" в хотелите и ресторантите
Автор: Николина Александрова 16:55Коментари (0)332
©
Турските власти повдигат въпроса за отказ от "шведската маса" в ресторантите поради прекомерното количество хранителни отпадъци, съобщава Рамазан Бингел, член на Съвета по селскостопанска и продоволствена политика към администрацията на президента, предава Daily Sabah.

"Наскоро проведохме среща с хотелиери, на която обсъдихме обема на хранителните отпадъци. Благодарение на "шведската маса "в хотелите на човек се падат около 150 грама храна, която отива в кошчето, а това са ужасяващи цифри. Още около 40 процента от продуктите се развалят, докато стигнат до потребителя, поради недостатъчно охлаждане, всяка година изхвърляме закуски – това е загуба на още няколко милиарда лири“, заявява Бингел.

Според информация на турския фонд TİSVA, ежегодно в страната се изхвърлят около 23 милиона тона хранителни отпадъци, предимно плодове и зеленчуци, като 35% от тях се изхвърлят, без да бъдат използвани за приготвяне на храна.

Фондът е изчислил, че ежедневно в Турция се изхвърлят около 12 милиона хлебни изделия, като намаляването на тази цифра с поне пет процента ще позволи да се нахранят 900 хиляди семейства през годината.

"Нашият съвет подготвя доклад за предотвратяване на такива количества хранителни отпадъци, ще бъдат представени предложения, отнасящи се до шведските маси и "турската закуска". Всички в Турция са съгласни, че трябва да се направи нещо, но никой не прави нищо, а ние ще предприемем действия", подчертава Бингел.

Той отбелязва, че подготовката на доклада за разглеждане от президента Реджеп Тайип Ердоган ще отнеме няколко месеца. Редица представители на туристическата индустрия в Турция от време на време заявяват необходимостта от отказ от системата all inclusive.


Още по темата: общо новини по темата: 18
07.08.2025 Експлозия в Солун, ранени са петима туристи
02.08.2025 Френски град обяви война на туристите по бански
31.07.2025 Гърците изгубиха нещо много ценно, почивката при южните ни съседи няма да е същата
22.07.2025 Българска яхта изгоря на пристанище в Халкидики
25.06.2025 Искат да се премахне таксата за ръчен багаж
27.03.2025 Вековни български графити в Стария град на Йерусалим предизвикаха медиен и научен фурор
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
Туризъм
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: