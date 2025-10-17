ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Трите зодии, които след 17 октомври ги очакват нови неща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:18Коментари (0)289
©
След 17 октомври 2025 г. пред три зодии ще се открият нови възможности и животът им ще стане значително по-лесен. Съвпадът на Луната и Меркурий свързва яснотата на мисълта със съдбовни събития – като космическа улика, която те не трябва да пропускат. За тези зодии е време да превърнат намеренията си в действия, вратите към новото вече са отворени за тях – всичко, което трябва да направят, е смело да пристъпят напред. Тяхната интелигентност и вътрешната сила ще им помогнат да насочи енергията на транзита на Луната и Меркурий, за да създадат бъдещето, за което мечтаят.

Овен

Думите ви ще имат особена сила, привличайки вниманието и откривайки нови възможности пред вас. Съвпадението на Луната и Меркурий подкрепя действията ви – времето е на ваша страна.

Възможността, която се появява, може да е резултат от дългосрочно желание и усилия. Важно е да се доверите на интуицията си и да разберете свързаните с това рискове. Като уверено отстоявате мнението си, ще привлечете правилните хора и ситуации. Този ден е причина да се гордеете със себе си и със силата си.

Телец

Съвпадът на Луната и Меркурий открива пътища към растеж и стабилност за Телеца. Когато се чувствате сигурни, животът става по-хармоничен за вас. След 17 октомври ще се появи предложение, което ще ви насочи към надежден и удовлетворяващ път.

Вярата в собствената ви ценност ви помага да привлечете това, от което се нуждаете. Това работи във ваша полза – всички необходими възможности за растеж ще се появят на пътя ви. Вашето търпение и упоритост са признати от Вселената и новите врати се отварят точно навреме.

 

Стрелец

Животът ви в момента е пълен със събития и докато се справяте с тях лесно, ви очакват невероятни открития. На 17 октомври ще получите ясен сигнал, че е време да кажете "да“ на нещо ново. Може би ще се отвори нова възможност чрез общуване със стар приятел. Страхът от неизвестното вече не ви спира – вие разбирате, че за да живеете истински, трябва да излезете от зоната си на комфорт и да поемате рискове. Този ден ви напомня: животът се създава чрез движение и смели решения.


Още по темата: общо новини по темата: 1158
13.10.2025 Какво вещаят звездите за утрешния ден?
12.10.2025 Зодиите през новата седмица - за едни ще е добре, за други - зле
12.10.2025 Нов шанс за 4 зодии днес
12.10.2025 Днес е ден за клюки и свобода на действие, някои зодии по-добре да не взимат важни решения
10.10.2025 Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обратите на
съдбата
09.10.2025 След 8 октомври животът на три зодии се преобръща
предишна страница [ 1/193 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари....
21:27 / 17.10.2025
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: