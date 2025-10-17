ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Трите зодии, които след 17 октомври ги очакват нови неща
Овен
Думите ви ще имат особена сила, привличайки вниманието и откривайки нови възможности пред вас. Съвпадението на Луната и Меркурий подкрепя действията ви – времето е на ваша страна.
Възможността, която се появява, може да е резултат от дългосрочно желание и усилия. Важно е да се доверите на интуицията си и да разберете свързаните с това рискове. Като уверено отстоявате мнението си, ще привлечете правилните хора и ситуации. Този ден е причина да се гордеете със себе си и със силата си.
Телец
Съвпадът на Луната и Меркурий открива пътища към растеж и стабилност за Телеца. Когато се чувствате сигурни, животът става по-хармоничен за вас. След 17 октомври ще се появи предложение, което ще ви насочи към надежден и удовлетворяващ път.
Вярата в собствената ви ценност ви помага да привлечете това, от което се нуждаете. Това работи във ваша полза – всички необходими възможности за растеж ще се появят на пътя ви. Вашето търпение и упоритост са признати от Вселената и новите врати се отварят точно навреме.
Стрелец
Животът ви в момента е пълен със събития и докато се справяте с тях лесно, ви очакват невероятни открития. На 17 октомври ще получите ясен сигнал, че е време да кажете "да“ на нещо ново. Може би ще се отвори нова възможност чрез общуване със стар приятел. Страхът от неизвестното вече не ви спира – вие разбирате, че за да живеете истински, трябва да излезете от зоната си на комфорт и да поемате рискове. Този ден ви напомня: животът се създава чрез движение и смели решения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1158
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари....
21:27 / 17.10.2025
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS