|Трите зодии, които слагат край на връзките си през ноември
Дева
Интересното е, че няма да прекратите връзката си с романтичния си партньор, а с някой в живота си, който е бил до вас през голяма част от нея. Това е ваш приятел и сте виждали как този приятел сякаш изчезва всеки път, когато наистина имате нужда от него. Винаги в крайна сметка му прощавате и го оставяте да се отърве, но през този месец ви кара да го видите в много безмилостна светлина.
Това не е лошо нещо, тъй като символизира самочувствието ви. Не се нуждаете от приятели, които са с вас само за хубавите моменти. Много сте ядосани на този човек, че не се е отнесъл към вас, и също така осъзнавате, че никой не ви дължи нищо.
С това мислене осъзнавате, че и вие не му дължите нищо. Искате да влезете в следващата година с възможно най-малко багаж и прекратяването на връзката ви изглежда правилният ход. Следвайте интуицията си и не поглеждайте назад, Дева. Това е, което трябваше да направите отдавна.
Скорпион
Това, което ви обзема този месец, е, че това наистина е последният ви шанс да усъвършенствате живота си преди началото на новата година. Докато вие и вашият романтичен партньор сте обсъждали идеята да прекратите връзката си, чувствате, че трябва да излезете от зоната на "дискусия“ и да влезете в зоната на действие. Това ще се случи този месец, а транзитите през този период ще предизвикат тази голяма промяна.
Това, което е известно също, е, че знаете какво правите. Това не е акт на импулс или гордост. Това е добре обмислен край, който или ще се случи този месец, или ще продължи чак до догодина, и това просто ви се струва като лоша вибрация.
Не искате да започнете новата година с този човек. Предпочитате да сте сами и всичко това ви вдъхновява да направите крачка СЕГА, а не по-късно. Ще видите края на тази връзка и тя ще има вкус на свобода.
Козирог
Всичко, което знаеш, Козирог, е, че промените предстоят и че не можеш да бъдеш спрян, когато дойдат. Променил си се толкова радикално тази година и видя къде си сгрешил, както и какво трябва да направиш, за да се усеща всичко отново наред.
Единствената област, която наистина се нуждае от малко работа, е любовният ти живот. Първо, трябва да се разделиш с човека, с когото си сега, защото той вече не определя значението на "любовния живот“ за теб.
Ще решите да станете по-силна личност тялом и духом. Имате цели и стремежи, а човекът, с когото сте прекарали по-голямата част от годината, наистина ви дърпа надолу.
Опитахте! Наистина го направихте и вложихте всичките си усилия, за да го дърпате със себе си, но "влаченето“ на човек със себе си не е точно това, което искате. Искате някой, който може да се справи сам.
