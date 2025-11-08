ИЗПРАТИ НОВИНА
Трите зодии, които слагат край на връзките си през ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:30Коментари (0)115
©
Този месец ни носи подходящия момент да направим нещо, което искаме да направим от известно време. За три зодиакални знака, които знаят, че се нуждаят от тази почивка, този период изглежда като идеалното време за край на романтичната им връзка. 

 

Дева

Интересното е, че няма да прекратите връзката си с романтичния си партньор, а с някой в живота си, който е бил до вас през голяма част от нея. Това е ваш приятел и сте виждали как този приятел сякаш изчезва всеки път, когато наистина имате нужда от него. Винаги в крайна сметка му прощавате и го оставяте да се отърве, но през този месец ви кара да го видите в много безмилостна светлина.

Това не е лошо нещо, тъй като символизира самочувствието ви. Не се нуждаете от приятели, които са с вас само за хубавите моменти. Много сте ядосани на този човек, че не се е отнесъл към вас, и също така осъзнавате, че никой не ви дължи нищо.

С това мислене осъзнавате, че и вие не му дължите нищо. Искате да влезете в следващата година с възможно най-малко багаж и прекратяването на връзката ви изглежда правилният ход. Следвайте интуицията си и не поглеждайте назад, Дева. Това е, което трябваше да направите отдавна.

Скорпион

Това, което ви обзема този месец, е, че това наистина е последният ви шанс да усъвършенствате живота си преди началото на новата година. Докато вие и вашият романтичен партньор сте обсъждали идеята да прекратите връзката си, чувствате, че трябва да излезете от зоната на "дискусия“ и да влезете в зоната на действие. Това ще се случи този месец, а транзитите през този период ще предизвикат тази голяма промяна.

Това, което е известно също, е, че знаете какво правите. Това не е акт на импулс или гордост. Това е добре обмислен край, който или ще се случи този месец, или ще продължи чак до догодина, и това просто ви се струва като лоша вибрация.

Не искате да започнете новата година с този човек. Предпочитате да сте сами и всичко това ви вдъхновява да направите крачка СЕГА, а не по-късно. Ще видите края на тази връзка и тя ще има вкус на свобода.

Козирог

Всичко, което знаеш, Козирог, е, че промените предстоят и че не можеш да бъдеш спрян, когато дойдат. Променил си се толкова радикално тази година и видя къде си сгрешил, както и какво трябва да направиш, за да се усеща всичко отново наред.

Единствената област, която наистина се нуждае от малко работа, е любовният ти живот. Първо, трябва да се разделиш с човека, с когото си сега, защото той вече не определя значението на "любовния живот“ за теб.

Ще решите да станете по-силна личност тялом и духом. Имате цели и стремежи, а човекът, с когото сте прекарали по-голямата част от годината, наистина ви дърпа надолу.

Опитахте! Наистина го направихте и вложихте всичките си усилия, за да го дърпате със себе си, но "влаченето“ на човек със себе си не е точно това, което искате. Искате някой, който може да се справи сам.


