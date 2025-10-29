Три торнада бяха забелязани в Черно море

© Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен, съобщават от Meteo Balkans. Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега.



Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи.



Експерти предупреждават, че подобни "водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr