|Три торнада бяха забелязани в Черно море
Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Експерти предупреждават, че подобни "водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr
