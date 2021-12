Три идеи как да сме на плюс в края на годината

© Освен краят на месеца, наближава и краят на годината. Очите ни препускат трескаво по календара в очакване на Коледа и Нова година. Избрали сме най-прекрасния подарък за детето и по нещо специално за всеки от семейството. Всеки ден задраскваме по няколко от неотложните празнични задачи и заедно с намаляващите ангажименти, намалява и бюджетът ни.



Вместо да се тревожим излишно, може просто да оптимизираме разходите си и да се възползваме от някои изгодни предложения.



Ето три от тях, които споделяме специално за вас:



№1: Новата игра Купон+ на Lidl Plus



С нея от 6 декември до 2 януари всеки, ползващ приложението, трупа суми при всяка покупка във веригата, независимо какво пазарува. Така могат да се спечелят любими продукти само за 1 ст. И да не пропуснем да споделим, че новият Купон+ отново отключва четири нива с още по-големи награди. Играта приключва при достигане на сума в размер на общо 350 лв. и Купон+ за отстъпка на стойност 5 лв. от следващата покупка (от минимум 30 лв.). Спечелените купони важат до 7 дни, а пълните условия на Купон+ може да се открият на: www.lidl.bg/couponplus



№2 Рулетка с изненади



Второто празнично предложение на Lidl Plus е Рулетка, която клиентите могат да завъртят в приложението между 27 декември и 9 януари и да проверят късмета си след всяка покупка във веригата.



№3 Онлайн коледни късмети



Коледните късмети са третото предимство за потребителите на Lidl Plus. Всеки ден между 20-ти и 24-ти декември те ще виждат подаръчна кутия при влизане в приложението. При натискането на кутията, ще получават купон-изненада, от който могат да се възползват в рамките на 3 дни. Предвидените награди са продуктови и различни за всеки ден.



И за красив финал на годината още едно бонус предложение



След като сме завършили всички ангажименти и сме помислили как да зарадваме най-близките, идва ред и на това да се погрижим по-добре за себе си, без да товарим излишно бюджета.



Може да разгледате избрани продукти ЕUCERIN, JAMIESON и ECODENTA, които са с 20% намаление до 31 декември, благодарение на партньорската програма на приложението Lidl Plus - https://sopharmacy.bg/bg/category/lidl-plus.



А сега може просто да си набележим какви лични планове и цели да си поставим за 2022. И да ги следваме заедно с най-близките си.