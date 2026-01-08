ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Торнадо причини сериозни щети в Северозападна Гърция
Кметът на Калпаки Костас Капсалис обяви, че бурята е сринала птицеферма с около 30 000 пилета. Силните ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.
Торнадото е повредило и военния лагер Калпаки, който е в процес на затваряне. Повредени са църква в рамките на лагера, стени по периметъра и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, са били прехвърлени в град Янина за безопасност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 843
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но в...
08:26 / 08.01.2026
Традиции и обичаи на Бабинден
08:15 / 08.01.2026
Празникът на 8 януари - хора с красиви имена ще почерпят
06:00 / 08.01.2026
Известен от соца секссимвол, избягала от България, разкритикува с...
20:59 / 07.01.2026
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:34 / 07.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
15:09 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS