Торнадо причини сериозни щети в Северозападна Гърция

© eKathimerini Торнадо удари района Калпаки, близо до Янина, Гърция, в сряда късно вечерта, причинявайки сериозни щети на местната инфраструктура. Това съобщиха властите, предава eKathimerini.



Кметът на Калпаки Костас Капсалис обяви, че бурята е сринала птицеферма с около 30 000 пилета. Силните ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.



Торнадото е повредило и военния лагер Калпаки, който е в процес на затваряне. Повредени са църква в рамките на лагера, стени по периметъра и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, са били прехвърлени в град Янина за безопасност.