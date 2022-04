Тези са носителите на "Грами" за годината

© Reuters В Лас Вегас се проведе 64-ата церемония по връчването на най-престижните музикални награди - "Грами".



Дуото "Силк Соник" спечели наградата "Грами" за песен на годината. Проектът, в който участват Бруно Марс и Андерсън Паак, грабна статуетката за песента "Leave The Door Open". Дуото Бруно Марс и Андерсън Паак изпълниха песента на откриването на церемонията и се завърнаха минути по-късно, за да приемат трофея си. "Заради вас, хора, аз и Анди ще пеем тази песен завинаги", каза Марс.



Оливия Родриго получи наградата за най-добър нов изпълнител, а също така бе отличена за най-добър поп албум и най-добро поп изпълнение.



Групата "Фу Файтърс" спечели и трите награди "Грами", за които беше номинирана - за най-добър рок албум, най-добро рок изпълнение и най-добра рок песен. Преди малко повече от седмица барабанистът на групата Тейлър Хокинс почина внезапно. Никой от "Фу Файтърс" не се появи на церемонията, въпреки че по време на телевизионната гала вечер се очакваше да бъде отдадена почит на 50-годишния Хокинс.



Украинският президент Володимир Зеленски се появи изненадващо на церемонията по връчването на наградите "Грами", като призова за подкрепа на страната си и помоли водещите изпълнители в бранша да "запълнят тишината", причинена от войната с музика.



Тазгодишният номиниран за най-много "Грами" Джон Батист се издигна над тежката си конкуренция и спечели 5 награди, сред които престижното отличие за албум на годината за "We Are" - триумф за джаз и R&B изпълнителя с по-малко световно признание от колегите си поп звезди.



Батист - лидер на група и телевизионен водещ, чиито предишни награди включват "Оскар" за саундтрака му към анимационния филм на Pixar "Soul" - изненада наблюдателите на "Грами", като получи 11 номинации тази година - най-много от всички изпълнители, информира БГНЕС.



Българската композиторка Пенка Кунева стана част от носителите на "Грами" с участието си в албума “Жени воини: Гласовете на промяната". Албумът спечели в категорията “Класическа колекция". Кунева работи в Холивуд като композитор и оркестратор повече от 20 години.