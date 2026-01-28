ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежък ден за 4 зодии, готвят им капан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:03 / 28.01.2026
©
Изразът "византийски номер“ е дълбоко вкоренен в българския език и фолклор и идва от родово натрупания ни исторически опит в отношенията с Византийската империя. През вековете българите неведнъж са се сблъсквали с тяхното коварство, двуличие и умение да печелят не с открита сила, а с хитрост и измама. Именно затова изразът е оцелял до днес като предупреждение за скрити намерения и добре прикрити капани.

Когато казваме, че някой ни готви византийски номер, имаме предвид ситуация, в която зад привидно добронамерени думи се крие неприятна изненада. Утрешният ден ще постави някои зодии точно в такава ситуация. Те ще трябва да бъдат особено внимателни, защото ще се опитат да ги вкарат в капан. 

Лъв

Лъвовете ще бъдат изправени пред ситуация, в която някой ще се опита да ги подведе чрез ласкателства и привидно уважение. Всичко ще изглежда като признание за техните качества, но зад думите ще се крие желание да бъдат използвани. Те ще усетят, че им се предлага нещо изгодно, което обаче има скрита цена.

Това ще ги постави на изпитание, защото егото може да замъгли трезвата им преценка. За щастие, Лъвовете имат силна интуиция, когато нещата засягат честта им. Ако се вслушат в нея, ще успеят да разсекат пелената на лъжата навреме.

Дева

Девите ще попаднат в капан, замаскиран като подредена и логична сделка или уговорка. Някой ще се опита да ги убеди с аргументи и уж безупречна логика, че всичко е в техен интерес. Колкото повече слушат, толкова повече ще им се струва, че нещо не се връзва.

Това ще ги накара да започнат да търсят дребния шрифт и скритите условия. Опитът и аналитичният им ум ще бъдат най-силното им оръжие. Благодарение на вниманието си към детайлите Девите ще успеят да избегнат византийския номер.

Скорпион

Скорпионите ще бъдат подложени на психологически натиск, прикрит зад привидна откровеност. Някой ще се опита да ги въвлече в ситуация, като играе с доверието им и споделя "тайни“. Това ще бъде опит да ги разоръжат емоционално и да ги накарат да действат прибързано.

Скорпионите обаче имат изострено чувство за фалша и ще усетят, че нещо не е чисто. Те ще разпознаят манипулацията още преди да е станало твърде късно. Тяхното оръжие ще бъде способността им да четат между редовете и да мълчат, когато другите очакват реакция.

Риби

Рибите ще се сблъскат с византийски номер, поднесен под формата на съчувствие и добронамереност. Някой ще се опита да ги разчувства и да ги накара да направят компромис, който не е в тяхна полза. Това ще ги постави в трудно положение, защото ще искат да помогнат и да повярват в добронамереността на човека отсреща. 

В един момент обаче ще усетят, че емоциите им се използват срещу тях. Интуицията им ще започне да подава сигнали, че не всичко е такова, каквото изглежда. Ако ѝ се доверят, Рибите ще успеят да се измъкнат от клопката без сериозни щети.

Утрешният ден няма да бъде лек за Лъв, Дева, Скорпион и Риби, защото ще ги изправи срещу хитрост и прикрита измама. Византийските номера никога не са приятни, но те си имат и своята поука. Такива ситуации ни учат да бъдем по-наблюдателни, по-предпазливи и по-малко доверчиви. Макар да оставят горчив вкус, те ни правят по-устойчиви. В крайна сметка тези изпитания действат като своеобразна ваксина. И ни подготвят да разпознаваме подобни хитри номерца много по-бързо занапред.


