ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тежък ден за 4 зодии, готвят им капан
Когато казваме, че някой ни готви византийски номер, имаме предвид ситуация, в която зад привидно добронамерени думи се крие неприятна изненада. Утрешният ден ще постави някои зодии точно в такава ситуация. Те ще трябва да бъдат особено внимателни, защото ще се опитат да ги вкарат в капан.
Лъв
Лъвовете ще бъдат изправени пред ситуация, в която някой ще се опита да ги подведе чрез ласкателства и привидно уважение. Всичко ще изглежда като признание за техните качества, но зад думите ще се крие желание да бъдат използвани. Те ще усетят, че им се предлага нещо изгодно, което обаче има скрита цена.
Това ще ги постави на изпитание, защото егото може да замъгли трезвата им преценка. За щастие, Лъвовете имат силна интуиция, когато нещата засягат честта им. Ако се вслушат в нея, ще успеят да разсекат пелената на лъжата навреме.
Дева
Девите ще попаднат в капан, замаскиран като подредена и логична сделка или уговорка. Някой ще се опита да ги убеди с аргументи и уж безупречна логика, че всичко е в техен интерес. Колкото повече слушат, толкова повече ще им се струва, че нещо не се връзва.
Това ще ги накара да започнат да търсят дребния шрифт и скритите условия. Опитът и аналитичният им ум ще бъдат най-силното им оръжие. Благодарение на вниманието си към детайлите Девите ще успеят да избегнат византийския номер.
Скорпион
Скорпионите ще бъдат подложени на психологически натиск, прикрит зад привидна откровеност. Някой ще се опита да ги въвлече в ситуация, като играе с доверието им и споделя "тайни“. Това ще бъде опит да ги разоръжат емоционално и да ги накарат да действат прибързано.
Скорпионите обаче имат изострено чувство за фалша и ще усетят, че нещо не е чисто. Те ще разпознаят манипулацията още преди да е станало твърде късно. Тяхното оръжие ще бъде способността им да четат между редовете и да мълчат, когато другите очакват реакция.
Риби
Рибите ще се сблъскат с византийски номер, поднесен под формата на съчувствие и добронамереност. Някой ще се опита да ги разчувства и да ги накара да направят компромис, който не е в тяхна полза. Това ще ги постави в трудно положение, защото ще искат да помогнат и да повярват в добронамереността на човека отсреща.
В един момент обаче ще усетят, че емоциите им се използват срещу тях. Интуицията им ще започне да подава сигнали, че не всичко е такова, каквото изглежда. Ако ѝ се доверят, Рибите ще успеят да се измъкнат от клопката без сериозни щети.
Утрешният ден няма да бъде лек за Лъв, Дева, Скорпион и Риби, защото ще ги изправи срещу хитрост и прикрита измама. Византийските номера никога не са приятни, но те си имат и своята поука. Такива ситуации ни учат да бъдем по-наблюдателни, по-предпазливи и по-малко доверчиви. Макар да оставят горчив вкус, те ни правят по-устойчиви. В крайна сметка тези изпитания действат като своеобразна ваксина. И ни подготвят да разпознаваме подобни хитри номерца много по-бързо занапред.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1251
|предишна страница [ 1/209 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първите двама в "Капките" вече са ясни
21:09 / 28.01.2026
Ева Кикерезова: Днес беше последният ми работен ден в БНТ
20:30 / 28.01.2026
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS