Тежка катастрофа, титаниева пластина в черепа, а днес се бори за Стоян в "Ергенът"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:51
©
виж галерията
Точно 14 са дамите, заявили, че имат интерес към Стоян от "Ергенът". Но преди да се срещнат с него, те ще имат бърз разговор с майка му и неговия най-добър приятел. Една от тях е Пламена Благоева - момичето с удивителна история, разказвана в предаването "120 минути" по bTV. 

През 2018 г. Пламена претърпява тежък инцидент, след като автомобилът й се удря в дърво. Получава черепно-мозъчна травма, а част от лицето в областта на челото й хлътва. Това изцяло променя живота й. Катастрофата налага Пламена да мине пред няколко последователни операции на главата. "Едва ли не бях събрана от нищото!" - разказва брюнетката. Липсва част от черепа й, която е заменена с титаниева пластина. 

Пламена разказа, че след редица откази от страна лекари, единствен доцент Факих се е съгласил да поеме случая й. "Ние направихме тази операция на макет, което спестява много операционно време и съответно следоперационен възстановителен период за пациента", обяснява доцентът в "120 минути". Доцент Факих e eдин от най-известните лицево-челюстни хирурзи, обучил вече няколко поколения специалисти. Негови пациенти разказват, че ги кара да се чувстват специални.

Точно заради тези операции, в момента Пламена изглежда по този начин. Освен външно, катастрофата променя Пламена и като настройка към живота. След произшествието започва да осмислих много неща по философски начин и успява да принаредя приоритетите си по друг начин. 

В "Ергенът" тя отива единствено и само заради интереса си към Стоян. Заявява желанието си още при първите кастинги за предаването. Не се е  поколебала в избора си и смята да го следва до край. 

Пламена разчита на интуицията си и не вярва, че тя би я подвела. Мъжът до нея трябва да държи на думата си - това качество тя поставя на първо място. Финансите обаче също се оказват важен фактор. Месечно Пламена харчи между 7 и 8000 лева. Смята, че когато един мъж държи на думата си, това е обвързано и с парите. Въпреки това не ги слага на първо място в критериите си за подбор. Вижте повече във видеото, пише ladyzone.bg.


