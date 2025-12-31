ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тайната как да пием, без да се напием
За мнозинството от българи мястото няма чак такова значение, тъй като купон може да стане навсякъде. Важно е обаче да има достатъчно количество ядене и пиене! Това са двете здрави основи на всичко, случващо се у нас – от църковни, през обществени, лични, семейни и приятелски празници, та дори и за една обикновена събота вечер.
Масата и хладилникът трябва да са заредени с достатъчно количество сарми, руска и млечна салата, пържоли, всякакви мезета, кюфтета, кебапчета, баница, разбира се и хляб, за да е сигурно, че никой няма да остане гладен, а що се отнадя до алкохола, той задължително трябва да започне с домашно вино и ракия и да завърши със среден клас уиски и шампанко ("Искра“, за да е хем пенливо, хем евтинко).
Сред цялата вакханалия от ядене, пиене, дунавско хоро, целувки по бузите и крясъци "Като сме зле, се така да сме!“ настъпва новата година, която със сигурност ще донесе много и различни неща за всеки, но едно е сигурно – 1 януари ще стартира някъде късно по обяд с жесток махмурлук.
Препиването е сякаш неизбежна част от новогодишните празненства, а чувството няколко часа по-късно е толкова тежко, че искрено съжаляваш за всичко, което си изпил, въпреки че не помниш какво точно е било то.
Именно тук се корени проблемът! Тежкият махмурлук в първия ден на новата година се дължи основно на изобилието от алкохол, с което всеки се е заредил за празника и безобразното му смесване.
Идеята, че се празнува нещо голямо и важно, подтиква българина към лекомислено наслаждаване на удоволствията, предлагани му от живота и спиртните напитки и той блажено се потапя в желанието си да опита от всичко. Така се започва с вино, после смело се минава на уиски или пък водка (а може би и двете), след което като чукне полунощ се удрят една-две чаши шамапско и оттам насетне нещата стават неудържими и обвити в алкохолна мъгла.
Ключът към успешното (и културно) пиене е градусът само да се вдига, и то умерено. Тоест, ако искате да преминете на нов вид алкохол, то той да е по-силен от предходния и разбира се, този преход да не се случва бързо и яростно, а постепенно и задължътелно на нахранен стомах, пише mamamia.bg. Ако сте гладни, и две бири от различни марки ще ви напият.
Черешката на махмурлука обаче е шампанското в новогодишната нощ. Именно то нарушава баланса на всичко, изпито до момента и ви тласка към бързо опиянчване и тежко главоболие на следващия ден.
Как да го избегнете, след като е по-задължително за Новата година и от руската салата? Просто отпийте една-две глътки, а не цяла чаша или пък две.
И се старайте през цялото време на празнуване да пиете много, много вода. Не натурален сок, не газирано, не компот – алкохолът съдържа предостатъчно захар, за да наливате организма си с още такава. Трябва ви вода и то в големи количества, ако искате на следващия ден да не си мразите живота и да не се заричате да не пиете никога повече.
Два аспирина с голяма чаша вода преди заспиване също ще свършат чудеса.
Празнувайте смело, но и отговорно и не забравяйте, че 31 декември няма да е единственият празник в календара, а предстоят още много поводи за веселие ?
