ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тайната как да пием, без да се напием
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:20Коментари (0)847
©
Нова година е най-тежкият празник в целия календар. Натоварен е с най-много очаквания, храна, алкохол, а въпросът "Къде ще сме на Нова година?!“ започва трескаво да се задава някъде от края на октомври чак до предиобеда на 31 декември.

За мнозинството от българи мястото няма чак такова значение, тъй като купон може да стане навсякъде. Важно е обаче да има достатъчно количество ядене и пиене! Това са двете здрави основи на всичко, случващо се у нас – от църковни, през обществени, лични, семейни и приятелски празници, та дори и за една обикновена събота вечер.

Масата и хладилникът трябва да са заредени с достатъчно количество сарми, руска и млечна салата, пържоли, всякакви мезета, кюфтета, кебапчета, баница, разбира се и хляб, за да е сигурно, че никой няма да остане гладен, а що се отнадя до алкохола, той задължително трябва да започне с домашно вино и ракия и да завърши със среден клас уиски и шампанко ("Искра“, за да е хем пенливо, хем евтинко).

Сред цялата вакханалия от ядене, пиене, дунавско хоро, целувки по бузите и крясъци "Като сме зле, се така да сме!“ настъпва новата година, която със сигурност ще донесе много и различни неща за всеки, но едно е сигурно – 1 януари ще стартира някъде късно по обяд с жесток махмурлук.

Препиването е сякаш неизбежна част от новогодишните празненства, а чувството няколко часа по-късно е толкова тежко, че искрено съжаляваш за всичко, което си изпил, въпреки че не помниш какво точно е било то.

Именно тук се корени проблемът! Тежкият махмурлук в първия ден на новата година се дължи основно на изобилието от алкохол, с което всеки се е заредил за празника и безобразното му смесване.

Идеята, че се празнува нещо голямо и важно, подтиква българина към лекомислено наслаждаване на удоволствията, предлагани му от живота и спиртните напитки и той блажено се потапя в желанието си да опита от всичко. Така се започва с вино, после смело се минава на уиски или пък водка (а може би и двете), след което като чукне полунощ се удрят една-две чаши шамапско и оттам насетне нещата стават неудържими и обвити в алкохолна мъгла.

Ключът към успешното (и културно) пиене е градусът само да се вдига, и то умерено. Тоест, ако искате да преминете на нов вид алкохол, то той да е по-силен от предходния и разбира се, този преход да не се случва бързо и яростно, а постепенно и задължътелно на нахранен стомах, пише mamamia.bg. Ако сте гладни, и две бири от различни марки ще ви напият.

Черешката на махмурлука обаче е шампанското в новогодишната нощ. Именно то нарушава баланса на всичко, изпито до момента и ви тласка към бързо опиянчване и тежко главоболие на следващия ден.

Как да го избегнете, след като е по-задължително за Новата година и от руската салата? Просто отпийте една-две глътки, а не цяла чаша или пък две.

И се старайте през цялото време на празнуване да пиете много, много вода. Не натурален сок, не газирано, не компот – алкохолът съдържа предостатъчно захар, за да наливате организма си с още такава. Трябва ви вода и то в големи количества, ако искате на следващия ден да не си мразите живота и да не се заричате да не пиете никога повече.

Два аспирина с голяма чаша вода преди заспиване също ще свършат чудеса.

Празнувайте смело, но и отговорно и не забравяйте, че 31 декември няма да е единственият празник в календара, а предстоят още много поводи за веселие ?


Още по темата: общо новини по темата: 250
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
Честито на Радина Боршош!
17:14 / 31.12.2025
Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви...
15:05 / 31.12.2025
Родена е в София на днешния ден, но фамилията й е изцяло гръцка
10:15 / 31.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:08 / 30.12.2025
2026 - Годината на Червения огнен кон, какво означава това
14:57 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: