Съвременен български дизайнер показа големи красоти

© Garden of Eden е новата празнична колекция на Faith in Fatih за сезон fall–winter 2025 – серия от авторски визии, създадени с прецизна ръчна изработка, внимание към детайла и отличителен характер.



"Това е колекция, в която вложих изцяло личното си отношение – от ръчната изработка до финалния силует. Исках всяка визия да носи усещане за сила, елегантност и празничност. Новата ми модна линия обединява моето желание да развивам както ready-to-wear предложения, така и премиум модели от кутюр. Това са визии, създадени без компромис към детайла“, споделя кърджалийският дизайнер Фатих Осман.



В ролята на музите на "Garden of Eden“ застанаха Велина Узунова, Филиз Мехмед и Яна Желязкова — три различни, но еднакво силни женски присъствия. Пред обектива те пресъздават духа на колекцията: съблазнителна елегантност, скулптирани силуети и модерна чувствителност.



Фатих Осман е сред съвременните български дизайнери, които успяват да съчетаят класическа конструкция с модерна линия. Основател на бранда Faith in Fatih, той се отличава с ръчна прецизност, силно визуално присъствие и почерк, който съчетава елегантност, характер и умерена театралност. Работата му е насочена към специални събития, празнични поводи и клиенти, търсещи индивидуалност и модерна женственост.