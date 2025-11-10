ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието и от традициите
Автор: Десислава Томева 19:23Коментари (0)401
©
В България орехът е навсякъде – в дворовете, в градините, в кухнята и на празничната трапеза. Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието и от традициите. Ядката е незаменима съставка в редица ястия – от сладкиши и баклава, през салати и пълнежи, до основни гозби като сарми или пълнени чушки.

Особено значение орехът има по време на празници. На Бъдни вечер, например, той е неизменна част от постната трапеза и символ на плодородие и здраве. Народът не го приема само като храна – по орехите се гадае за бъдещето, здравето и семейното щастие. Видът на черупката или специфичната форма на ядката понякога се интерпретира като знак за предстоящата година.

Защо орехът е толкова ценен? "Фокус" събра основното:

Здравословни мазнини и антиоксиданти. Орехите са богат източник на омега-3 мастни киселини, които поддържат сърцето и мозъка. Освен това съдържат витамин Е и различни антиоксиданти, които забавят стареенето на клетките.

Белтъчини и фибри. Ядките помагат за дълготрайно усещане за ситост и подпомагат храносмилането.

Минерали. Магнезий, фосфор, калий и цинк – всичко това прави ореха малка "витаминозна бомба“.

Младите хора, особено пристрастените към здравословното хранене, ценят орехите заради тяхната универсалност и хранителна стойност. Те се слагат в смутита, салати, сурови десерти и енергийни барчета. Суровите орехи или леко запечени са предпочитани, защото запазват максимално вкуса и полезните вещества.

Съществуват безчет идеи как да използваме орехите като част от рецептите в кухнята.

Сладкиши: тиквеник, баклава, щрудел, кекс.

Салати: с ябълка, цвекло, моркови, спанак или рукола.

Основни ястия: пълнени чушки, сарми, паста с ядки.

Снек: сурови или печени, смесени с мед и сушени плодове.

Орехът не е просто ядка – той е символ на традиция, здраве и вкус, катагоричен е кулинарният отдел на "Фокус". Във всяка форма, от черупката до нарязаните ядки върху десерт или салата, той носи уют, топлина и аромат на България. И докато младите търсят хранителна стойност и функционалност, орехът остава вечен мост между поколенията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
Катето Евро уволни Цитиридис
09:27 / 10.11.2025
Интересен празник е днес
07:56 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: