ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си
"В момента всичко, на което попадам в Инстаграм, е свързано с детоксикацията, която трябва да се прави поне веднъж годишно. Никога не съм правила такова нещо и се чувствам много изостанала“, сподели за вестника 52-годишния германски модел.
На въпрос дали смята, че в организма ѝ наистина има паразити и червеи, Клум отвърна категорично: "Смятам, че всички имаме паразити и червеи. Ако сте от хората, които ядат сурови храни от време на време, като суши, има хапчета [за да ги премахнете]“.
Въпреки че не предостави повече подробности, нито обясни откъде е толкова сигурна, че в тялото ѝ има паразити и червеи, Хайди Клум разкри, че е започнала да приема таблетки на билкова основи, за да изхвърли "паразитите“.
Интервюто ѝ пред Wall Street Journal се оказа всъщност доста дискусионно, тъй като според медицинската наука няма достоверни доказателства в подкрепа на твърденията на манекенката. Освен това е и спорен въпросът доколко тези т.нар. паразитни детоксикации, които е започнала Клум, са ефективен метод на лечение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6628
|
|предишна страница [ 1/1105 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван Драмов: Ванга рядко правеше това
09:21 / 07.08.2025
Скандалите и забраните за пеене на емблематични български песни н...
08:57 / 07.08.2025
Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде за 3 млн. долара
09:02 / 07.08.2025
Почина легендарен пианист, композитор и носител на "Грами"
07:43 / 07.08.2025
Единствената "черна" луна за 2025 г. ще е през август
22:35 / 06.08.2025
Инфлуенсърка стана милионерка само за 3 часа
21:23 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS