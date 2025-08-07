ИЗПРАТИ НОВИНА
Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си
15:00
©
Бившият супермодел Хайди Клум съобщи в скорошно интервю за в-к Wall Street Journal, че от скоро е започнала процес по детоксикация, с който да изхвърли "паразитите“ и "червеите“ от своя организъм. В хода на разговора не скри, че решението ѝ дошло, след като попаднала на няколко такива публикации в Инстаграм.

"В момента всичко, на което попадам в Инстаграм, е свързано с детоксикацията, която трябва да се прави поне веднъж годишно. Никога не съм правила такова нещо и се чувствам много изостанала“, сподели за вестника 52-годишния германски модел.

На въпрос дали смята, че в организма ѝ наистина има паразити и червеи, Клум отвърна категорично: "Смятам, че всички имаме паразити и червеи. Ако сте от хората, които ядат сурови храни от време на време, като суши, има хапчета [за да ги премахнете]“.

Въпреки че не предостави повече подробности, нито обясни откъде е толкова сигурна, че в тялото ѝ има паразити и червеи, Хайди Клум разкри, че е започнала да приема таблетки на билкова основи, за да изхвърли "паразитите“.

Интервюто ѝ пред Wall Street Journal се оказа всъщност доста дискусионно, тъй като според медицинската наука няма достоверни доказателства в подкрепа на твърденията на манекенката. Освен това е и спорен въпросът доколко тези т.нар. паразитни детоксикации, които е започнала Клум, са ефективен метод на лечение.


