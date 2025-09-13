ЗАРЕЖДАНЕ...
Сълзи сред участниците и зрители в "Игри на волята"
Битката между тримата капитани на Зелените, Сините и Жълтите протече равностойно, въпреки изненадващото физическо надмощие на Дино. Капитанът на Лечителите си разменяше водачеството с бизнесмена Ивайло от Завоевателите, но в крайна сметка съумя да триумфира. Водачът на Феномените Александър не довърши битката по собствено желание, което му коства капитанското място и флага на племето.
За своята победа сърцатият Дино получи 50 златни гроша и възможност да спаси един от номинираните шестима воини, пише NOVA. Той действа стратегически и избра актрисата Наталия от Феномените. Впоследствие му бе даден шанс да размени златните си грошове срещу хранителни продукти за Завоевателите – предложение, което той прие без да се замисли.
В индивидуална битка участваха и трима от изгнаниците на Блатото. Гребецът Георги, лекоатлетът Любослав и MMA боецът Томи трябваше да опитат да подобрят рекорда, поставен от капитана на Лечителите Дино. Най-добре се представи Георги, който успя да завърши успешно трасето, броени секунди преди изтичането на времето. Така той заслужи правото на огън за своите съплеменници.
Тази вечер в “Игри на волята" ще бъде проведен първият Съвет на осъдените, където номинираните Йордан, Мартина, Калин, Гергана и Александра ще се сблъскат в игра на съдбата. Зрелищна елиминационна битка пък ще определи и първия състезател, който ще се раздели с екстремната надпревара.
