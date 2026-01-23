ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Събота повдига много въпроси за някои зодии
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45 / 23.01.2026Коментари (0)237
©
Тази събота посветете на вашето собствено удоволствие. Не заменяйте почивката за нищо друго. Разчистете живота си от ненужното - вещи или токсични хора и връзки. Сега е моментът и да излезе от чатове, които отнемат прекалено много от енергията и времето ви. Създайте си здравословен навик. Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за събота 24 януари 2026 г. 

 

Дневен хороскоп за Овен

Процесът по разчистване на ненужните отношения продължава. Време е да оставите част от обкръжението си зад гърба си, за да освободите място за наистина страхотни хора. Ще ви е изненадващо лесно да прекратите токсични връзки или да напуснете чатове, които изтощават енергията ви. 

Дневен хороскоп за Телец

Събота е идеален ден за леко възстановяване. Сънят, водата и храненето без прекаляване ще ви дадат усещане за сила. Този ден е подходящ за развиване на здравословни навици, които можете да поддържате в дългосрочен план.

Дневен хороскоп за Близнаци

Утре добре подбраният разговор може да сближи хората повече от всеки жест. Ако сте във връзка, този ден е подходящ за искрен диалог. Ако сте необвързани, помислете за някой, с когото лесно можете да се смеете и да мислите едновременно.

Дневен хороскоп за Рак

Денят повдига въпроса: "Накъде да отида оттук нататък?“ Това не е ден за драстични стъпки, но е отличен момент честно да си признаете какво вече не ви вдъхновява в работата. Интуицията ви ще ви подскаже в каква посока трябва да растете тази година.

Дневен хороскоп за Лъв

Звездите възстановяват чувството ви за собствена стойност. Този ден ви помага да си спомните защо се стремите и какво наистина ви кара да се чувствате живи. Полезно е да си поставите лична цел, несвързана с очакванията на другите, а по-скоро с вашето вътрешно "Искам го“.

Дневен хороскоп за Дева

Това е ден за яснота за вас. Изчистването на мислите, плановете и пространството ви ще ви донесе повече, отколкото си мислите. Не се опитвайте да контролирате всичко – изберете една посока и внимателно я подредете. Това ще създаде чувство за подкрепа.

Дневен хороскоп за Везни

Този ден подчертава баланса във взаимоотношенията – лични или бизнес. Вие сте особено чувствителни към това къде давате повече, отколкото получавате. Това е подходящ момент за честно, но нежно подравняване на границите, без конфликт или натиск.

Дневен хороскоп за Скорпион

Събота е точката на нулиране за вас. Може да изпитате силно осъзнаване или желание да се освободите от стар модел на поведение. Не се съпротивлявайте на този процес. Всичко, което утре си отива, прави място за по-силна версия на вас.

Дневен хороскоп за Стрелец

Дори и да си стоите вкъщи, мислите ви ще се скитат. Това е отличен ден за планиране на пътувания, учене и разширяване на хоризонтите ви. Запишете идея, която разпалва страстта ви – тя може да се превърне в реалност в рамките на една година.

Дневен хороскоп за Козирог

Това е рядък ден, в който можете да видите целите си без илюзии – и това е вашата сила. Не е нужно да правите всичко наведнъж. Просто определете един приоритет, който ще стане основата на годината.

Дневен хороскоп за Водолей

Денят активира нестандартното мислене. Може да имате неочаквани идеи, особено свързани с технологии, проекти или начин на живот. Не ги съдете веднага – просто ги уловете. Може да има някои обещаващи сред тях.

Дневен хороскоп за Риби

Това е фин и чувствителен ден за вас. Слушайте усещанията си – тялото и емоциите ви говорят по-силно от думите. Подходящ е за уединение, творчество и тихо начало на годината без шум или претоварване.


Още по темата: общо новини по темата: 1246
23.01.2026 4 зодии ще се радват на много пари днес
21.01.2026 Голямо щастие за една зодия днес, тъга за друга, победа за трета
19.01.2026 4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
17.01.2026 Февруари идва с много добри новини за три зодии
17.01.2026 През 2026 любовта влиза в нов етап за тези зодии
16.01.2026 Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 17 януари 2026
г.
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
19:52 / 23.01.2026
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
19:32 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: