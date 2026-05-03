На 3 май Православната църква отбелязва паметта на Светите мъченици Тимотей и неговата съпруга Мавра, пострадали в името на християнската вяра по време на гоненията при император Диоклециан. Празникът е съпътстван от специфични традиции и строги забрани, целящи духовно пречистване и предпазване от нещастия.

Историята разказва за Свети Тимотей, който бил четец и пазител на богослужебни книги в египетската Тиваида. Заради отказа си да предаде свещените писания на езическите власти, той бил подложен на жестоки изтезания. Съпругата му Мавра, за която бил женен едва от 20 дни, не само не го предала, но избрала да сподели съдбата му, изповядвайки открито своята принадлежност към християнството. Двамата завършват земния си път, разпнати на кръстове един срещу друг.

Според традициите на този ден вярващите спазват редица ограничения:

Забрана за физически труд: Не трябва да се извършват домакински задължения като чистене, шиене, плетене или бродиране.

Избягване на тежка работа: Забранено е цепенето на дърва и рязането с трион.

Духовна чистота: Трябва да се избягват груби думи, спорове, гняв и лекомислени шеги, като времето се посвети на тиха молитва и концентрация.

Народните вярвания отдават специално значение на този ден като време за търсене на изцеление. Вярващите се обръщат към светците с молитви за подкрепа по време на болест. В миналото предците ни са вярвали в магическата лечебна сила на огъня и са използвали дървени въглища и пепел като талисман срещу треска, вярвайки, че те носят закрила и пречистване.