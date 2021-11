Стефан Илчев проговори за първи път за жената в живота си

© Стефан Илчев трудно може да остане незабелязан при наличието на толкова много талант в себе си, но и в същото време отдавна е разбрал, че само с талант не е достатъчно, за да бъдеш, ако не на върха, то поне достатъчно близо до него.







Пред Нова тв певецът той открехна завесата зад създаването на последната си песен "All for you", а също и за жената, на която е посветил централна роля в нея.



"Няма по-важни от майките в този живот. Винаги родителят застава зад нас, дори и да не взимаме винаги най-правилните решения. Те са тези, които ни подкрепят. Имах идея в някое от видеата, които правя, да включа някой от родителите си и тъй като баща ми вече не е с нас от почти 7 години и имам само мама, реших, че това е подходящия момент. Тя е идвала на концерти, на записи, но исках да й покажа какво е за 4 минути клип на песен, да записваш около 12-13 часа. Бяхме на стадион, на "приятна“ жена на около 40 градуса. Но тъй като имаше пръскачки с вода, по-лесно усетих жегата", сподели Илчев.



"Искам да благодаря на Бог, че те изпрати и че ти избра нас за твои родители. Бъди здрав, щастлив, постигай мечтите си и зная, че винаги ще бъда зад гърба ти, за да те подкрепям", пък бе изненадващата реакция на майка му Боряна Илчева, която Стефан със сигурност не е очаквал да получи, поне не в ефир.



Новата песен на изпълнителя е на английски език и се казва "All for you", в превод "Всичко заради теб". И разбира се - от нея става ясно не само колко е важна майка му, а също и дали има жена в живота му в момента.



"Много е хубаво да има такъв човек и го пожелавам на всеки. Но не винаги песните, които правим са пряко свързани със случка в моя живот. Нормално е в текстовете на песните, всеки да открива себе си и собствени емоции, състояния, чувства. Но да, влюбен съм", все пак призна той.