|"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
На пръв поглед трансформацията изглежда като техническо съобразяване с въвеждането на еврото. Подробностите около начина на преобразуване на сумите обаче предизвикват коментари.
Увеличение има единствено при най-ниските и най-високите нива в играта - при първите пет въпроса и при финалните три (13-и, 14-и и 15-и). Именно това са стъпалата, които или носят символични печалби, или се достигат изключително рядко.
За въпросите от шести до дванадесети - нивата, на които реално приключват около 90% от участията, сумите са конвертирани чрез механично деление на две.
При официалния фиксиран курс лев-евро (1 евро = 1,95583 лв.) това означава реално намаление от приблизително 2,21% спрямо досегашните левови стойности.
На практика участниците, които достигат до средните нива на играта, а това е мнозинството, ще получават малко по-ниска реална стойност в сравнение с предишния формат.
В същото време номиналното увеличение при началните и финалните въпроси остава по-скоро символично на фона на статистиката за печалбите.
Въпреки финансовата промяна, структурата на "Стани богат“ остава непроменена - 15 въпроса с нарастваща трудност и познатите жокери.
Новият сезон стартира тази вечер, а интересът към формата остава висок, независимо от дискусиите около валутната трансформация.
Любопитен факт от историята на предаването е, че за 24 години в ефир няма официално признат победител. Единственият участник, който достига до последния 15-и въпрос и отговаря правилно за голямата награда от 100 000 лева, е покойният Асен Ангелов през 2002 година. Впоследствие обаче му се налага да върне спечелената сума поради неспазване на общите условия на играта.
Допълнителен щрих към историята е, че дъщерята на Асен Ангелов - Искра Ангелова - по-късно става телевизионна водеща и застава начело на предаването "У нас“ по Нова телевизия.
През април 2023 г. бившият журналист Любомир Лазаров стигна до въпроса за най-голямата награда в "Стани богат“, но избра да се откаже, вместо да рискува натрупаната сума и си тръгна с 50 000 лева.
