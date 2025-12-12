ИЗПРАТИ НОВИНА
Стана ясна причината за нейния годеж, не е любов
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 10:25Коментари (0)757
©
Певицата Майли Сайръс беше гост в "Джимми Кимъл на живо", където говори за новата си песен "Dream as One", включена в саундтрака на "Аватар: Огън и пепел", както и за скорошния си годеж, като показа своя годежен пръстен. Сайръс откровено сподели и за един от проблемите си по време на коледния сезон. Е, ами оказа се, че певицата се определя като Гринч - зеленото същество, което живее на планината край градчето Хувил и ненавижда Коледа. "Мразя хартията. Просто като я погледна, ми се повръща“, каза Сайръс, като посочи към една от картите с реплики на Кимъл. 

"Когато някой ми изпрати красиво писмо, просто не го отварям“, обясни тя и призна: "Имам фобия. И имам нужда от помощ." 

 

Сайръс разкри, че въпреки борбата си с тази фобия почти през целия си живот, през последните години се е влошила. "Трябва да има някаква намеса. И ще разгледам вариант за EMDR (бел.ред.: психотерапевтичен подход, считан за един от най-ефективните начини за лечение на посттравматичен стрес), може би хипноза. Защото това влияе на ежедневието ми."

 

Тя сподели също, че хората, които получават пратки от Amazon, я карат да се чувства "зле". "Защото картонът е най-лошото от всичко. Той е доста сух. И има опаковка в него. Това всъщност е причината да се сгодя, защото просто карам годеника ми да отваря всички пратки навън", пошегува се Майли, предизвиквайки смях сред публиката.

Връзката на Майли Сайръс и Макс Морандо

Сайръс и Морандо предизвикаха слухове за годеж по-рано тази седмица по време на премиерата на "Аватар: Огън и пепел". Двамата присъстваха на събитието в Лос Анджелис, като Майли показа диамантен пръстен на безименния си пръст.

Пръстенът за първи път се появи в Instagram на Сайръс, където тя сподели снимки от празнуването на рождения си ден на 23-ти ноември. Източник потвърди новината, разкривайки, че Сайръс е развълнувана от годежа с Морадо. По-късно тя потвърди пред People, че е казала голямото "да".


